Muere Pauline Collins, protagonista de película 'Shirley Valentine' La actriz británica ha fallecido a los 85 años después de una larga lucha contra el párkinson

La actriz Pauline Collins ha fallecido a los 85 años en su casa del norte de Londres tras varios años de lucha contra la enfermedad de Parkinson. Según ha confirmado su familia en un comunicado, la intérprete murió «pacíficamente», rodeada de sus seres queridos. Tras la triste noticia no han parada de sucederse los homenajes en las redes sociales, donde compañeros y admiradores han recordado su inolvidable papel en Shirley Valentine, la película que marcó su carrera y le valió una nominación al Oscar.

Collins fue una de las actrices más versátiles y queridas del Reino Unido, capaz de dotar de una autenticidad a todos sus personajes. Su simpatía natural y su presencia escénica la convirtieron pronto en una figura habitual en la televisión británica, donde obtuvo su primer gran éxito con la comedia 'The Liver Birds' (1969).

El reconocimiento masivo llegó poco después con 'Arriba y abajo' (Upstairs, Downstairs), el drama de ITV sobre las relaciones entre una familia adinerada londinense y su servicio doméstico. Allí coincidió con el actor John Alderton, con quien se casó en 1969 y mantuvo una sólida relación durante más de medio siglo. Tuvieron cuatro hijos y compartieron proyectos en teatro y televisión.

Personaje estrella

El papel que definió su trayectoria llegó en 1988 con 'Shirley Valentine', primero como monólogo teatral en el West End y después en su versión cinematográfica dirigida por Lewis Gilbert. Collins dio vida a una ama de casa de Liverpool que viaja a Grecia y encuentra en ese viaje una segunda oportunidad para sí misma. La interpretación le valió un Premio Olivier, un Globo de Oro, un Bafta y la nominación al Oscar a mejor actriz en 1990.

«Siempre será recordada por Shirley Valentine, no solo por los premios, sino por cómo llenó el escenario con su fuerza y encanto», recordó Alderton tras su muerte. «Pero su mayor actuación fue la de esposa y madre de nuestros hermosos hijos». Su familia la describió como una mujer «brillante, chispeante e ingeniosa», cálida, generosa y siempre dispuesta a acompañar a los suyos.

A lo largo de su carrera, Pauline Collins también dejó huella en otras series tan aclamados como 'Doctor Who' o en películas como 'Conocerás al hombre de tus sueños', (dirigida por Woody Allen) además de 'Camino al paraíso' (1997) o 'El viaje de sus vidas' (2017), su último trabajo junto a Joan Collins.

