Muere la influencer Paola Caldera, tras no superar una dura enfermedad

El Norte Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:30

Paola Caldera mostraba en las redes sociales, hasta septiembre del año pasado, su vida como madre de dos hijos que, actualmente, tienen 3 y 8 años de edad. También presumía de su larguísima y cuidada melena, que le llegaba por debajo de la cintura. Pero todo cambió el día en que fue al médico porque tenía «unos dolores insoportables de cabeza» que iban y venían y los médicos le detectaron leucemia linfoide aguda, una patología definida por la Clínica Mayo como un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea.

La palabra «aguda» se refiere al hecho de que la enfermedad progresa rápidamente y crea «células sanguíneas inmaduras en lugar de maduras». Por ello, a pesar de que Paola comenzó a tratarse y a enfrentar la enfermedad inmediatamente, dándole tiempo a celebrar los cumpleaños de sus dos hijos pequeños, finalmente, ha fallecido, también, en el mes de septiembre. Así lo han anunciado sus familiares en sus redes sociales, donde la creadora de contenido tenía hasta 11,6 millones de seguidores: «Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola Caldera. Tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros», han dicho a través de su TikTok. Su madre también ha asegurado a través de las redes que la recordará siempre «con la mejor sonrisa» y con «las ganas de vivir» que ella transmitía para poder cuidar de sus hijos, a los que Paola llamaba «bebechos».

Hace poco más de un mes, la tiktoker celebró su treinta cumpleaños por todo lo alto, publicando una fotografía de mujer empoderada, rodeada de globos y sobre todo, del amor de sus pequeños, que eran el verdadero motor de su vida. Ahora que ha fallecido, su cuenta de Instagram se ha llenado de comentarios de sus fans, que la llamaban «Rapunzel», en los que todavía no dan crédito a la noticia de su muerte. «Me da tanta tristeza que hayas fallecido mujer guerrera, tus bebechos te van a echar muchísimo de menos», «Vuelta alto, Rapunzel» o «Dejas un gran vacío en nuestros corazones», son algunos de ellos.

Esta muerte ha golpeado de nuevo al universo de TikTok, donde la muerte de influencers se suceden en los últimos tiempos. Recientemente, los familiares de Makena White, la creadora de contenido que era también pareja del golfista Jake Knapp, comunicaron su fallecimiento por una problema cardíaco a los 28 años de edad. Y México sigue conmocionado por la muerte de la joven Marian Izaguirre, la creadora de contenido a la que encontraron en estado crítico después de pasar varios días desaparecida.