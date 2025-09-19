El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Brad Everett Young, en una imagen de archivo. EFE

Muere a los 46 años Brad Everett Young, actor y fotógrafo de las estrellas de Hollywood

Fundó la iniciativa comunitatria 'Dream Loud Official', dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en escuelas de todo el país

El Norte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:58

Brad Everett Young, actor y fotógrafo de celebrities, ha muerto a los 46 años de edad el domingo pasado, en un accidente de coche cuando iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él. Según parece Young murió en el acto.

Brad Everett Young era una presencia habitual en las alfombras rojas, en las que fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair. Su contacto con el mundo del espectáculo comenzó a finales de los noventa, cuando empezó a interpretar pequeños papeles (la mayoría de las ocasiones, sin acreditar) en series de televisión como 'Popular', 'Felicity', 'Yo y el mundo', 'Sensación de vivir', 'Embrujadas' o 'Anatomía de Grey'.

También intervino en algunas películas de la primera década del siglo, como 'Los ángeles de Charlie' (2000), 'Parque Jurásico III' (2001), 'Austin Powers en Miembro de Oro' (2002), 'Dicen por ahí...' (2005), 'Te quiero, tío' (2009) o la ganadora del Oscar 'The Artist'm(2011).

Dream Loud Official

Young fundó Dream Loud Official, una iniciativa comunitaria dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en escuelas de todo el país. Su objetivo era inspirar a estudiantes, profesores y artistas, y recordar a las comunidades que «la creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación».

Su publicista compartió un comunicado en el que expresó: «La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era incomparable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado perdurará a través de las actividades de la organización Dream Loud».

Con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, Young se consolidó como un referente visual en el mundo del espectáculo.

