Montoya reaparece en 'La velada del año' acompañado por unos amigos Sus padres confesaron en una entrevista a '¡De viernes!' que su hijo «poquito a poco se va encontrando mejor» y que todavía no sale mucho de casa «va a su gimnasio o a lo mejor juega con su amigos una pachanguita de fútbol, pero poco más»

José Carlos Montoya ha reaparecido ante las cámaras en 'La velada del año' celebrada en Sevilla, después de un mes alejado del foco mediático, sin pisar ningún plató de televisión y acudiendo a terapia debido a su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025'.

El influencer acudió al evento acompañada de amigos y se mostró de lo más amable con todas las personas que se acercaron hasta él para saludarle. Sin embargo, todavía falta mucho camino hasta llegar a la estabilidad mental que busca desde que se convirtiera en uno de los personajes públicos con más tirón mediático en los últimos meses.

Sus padres ofrecieron una entrevista a'¡De viernes!' esta semana en la que confesaron que «poquito a poco él se va encontrando mejor. Ha necesitado ayuda psicológica, pero lo vemos mucho mejor. Está en casa, no es que salga mucho, a él todavía no le apetece mucho salir, va a su gimnasio o a lo mejor juega con su amigos una pachanguita de fútbol, pero poco más».

En cuanto a los proyectos profesionales que tiene entre manos, su padre desveló que «prefiere retomar la música y después viendo ofertas que tiene de publicidad, de televisión, pero siempre que lo que haga le haga feliz, que las cosas que haga que sean con un motivo que lo engrandezcan».

Crisis de ansiedad

Además, también explicaron que el motivo por el que no ha vuelto a los platós de televisión fue por una crisis de ansiedad que sufrió en su última intervención: «Lo llevamos a su médico porque la crisis de ansiedad que llevaba era tremenda no pegó ojo en toda la noche. Ansioso a más no poder y el médico, pues evidentemente le dio la baja y le dijo, tienes que apartarte, tienes que apartarte de todo esto, a ti esto te hace daño y tu salud mental está quebrada por esto».

Ahora, parece que Montoya recupera poco a poco la normalidad en su vida y prueba de ello es su aparición pública en 'la velada del año' con amigos y disfrutando de un eventazo de esta categoría.