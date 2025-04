Miriam Saavedra, arrollada por una furgoneta en Madrid La actriz peruana, ex pareja del presentador Carlos Lozano, sufri cinco factua pelvis

Miriam Saavedra, ex pareja del presentador de televisión Carlos Lozano, ha sido atropellada por una furgoneta durante una visita a Madrid, ciudad en la que ya no vive, ya que se trasladó a Múnich con su actual pareja.

La actriz peruana reveló en sus redes sociales que los hechos tuvieron lugar mientras paseaba por el centro de la capital, él mismo día en el que también sufrió un robo, en el que sustrajeron un bolso de marca. «Lo material es lo de menos, mi salud es mi prioridad ahora mismo, un reflejo de que la vida te puede cambiar en un segundo», explicó en su Instagram la ganadora de la sexta edición de famosos de Gran Hermano, quien se encuentra convaleciente en la cama.

Cinco fracturas

La conocida como «princesa inca» ofreció también el diagnóstico médico tras el percance: «Gracias a Dios tengo vida y voy mejorando poco a poco, tengo cinco fracturas en la pelvis». Unas lesiones que hacen que precisa de muletas para poder moverse. «Realmente esa furgoneta pudo aplastarme por completo, no quiero imaginar nada peor, simplemente estar centrada en mi recuperación. Aunque me haya dejado en cama de momento, estoy viva y no sabéis lo que valoro el poder respirar, oler y sentir. Lo importante aquí es realmente mejorar poco a poco y tener claro que la vida es un abrir y cerrar de ojos, reflexionemos un momento y valoremos cada segundo más de vida y a quienes nos rodean con amor».