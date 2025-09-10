El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miri, risueña, en 'Supervivientes All Stars'. Telecinco

Miri: «Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie»

La concursante de 'Supervivientes All Stars' felicita a Victoria Federica por su cumpleaños

El Norte

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:36

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' van tomando posiciones dentro del concurso, y los intrépidos seguidores del programa de Telecinco ya elaboran sus quinielas sobre quiénes pueden entablar más que una amistad dentro del concurso. Y a pesar de que tan solo llevan unos días en la isla, la audiencia ya ha comenzado a tener sus favoritos.

Una de las concursantes que más ha llamado la atención es Miri y su supuesto affaire con Alejandro Albalá. Con el himno de España sonando de fondo, Miri aprovechaba para felicitar a su 'cuñada': «Victoria Federica te deseo un feliz cumpleaños, espero que si me estás viendo hayas tenido un cumpleaños fantástico, rodeada de la gente que te quiere. A ver si nos conocemos pronto, que no nos conocemos aún». Ante la insistencia del presentador, Miri finalizaba su mensaje diciendo: «Viva la infanta Elena, viva España».

Después de reconocer que su relación con Alejandro Albalá va de maravillas, también ha dejado muy claro cuáles son sus sentimientos hacia su compañero. «Yo no quiero dar falsas esperanzas a nadie, soy muy cariñosa pero nos va a ir bien a cada uno en una playa» confesaba la concursante junto a sus compañeros.

Rotunda, la joven insistió en que no quiere que se insista con este tema: «Tengo responsabilidad afectiva, todo el mundo hace bromas y al final cansa e incomoda. Cuando las cosas tienen que surgir, surgen solas. Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  6. 6

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  7. 7 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  8. 8

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  9. 9

    Un joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Portillo
  10. 10 Autorizadas dos promociones que levantarán 82 nuevas viviendas en Puente Jardín y La Cumbre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Miri: «Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie»

Miri: «Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie»