Miri: «Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie» La concursante de 'Supervivientes All Stars' felicita a Victoria Federica por su cumpleaños

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' van tomando posiciones dentro del concurso, y los intrépidos seguidores del programa de Telecinco ya elaboran sus quinielas sobre quiénes pueden entablar más que una amistad dentro del concurso. Y a pesar de que tan solo llevan unos días en la isla, la audiencia ya ha comenzado a tener sus favoritos.

Una de las concursantes que más ha llamado la atención es Miri y su supuesto affaire con Alejandro Albalá. Con el himno de España sonando de fondo, Miri aprovechaba para felicitar a su 'cuñada': «Victoria Federica te deseo un feliz cumpleaños, espero que si me estás viendo hayas tenido un cumpleaños fantástico, rodeada de la gente que te quiere. A ver si nos conocemos pronto, que no nos conocemos aún». Ante la insistencia del presentador, Miri finalizaba su mensaje diciendo: «Viva la infanta Elena, viva España».

Después de reconocer que su relación con Alejandro Albalá va de maravillas, también ha dejado muy claro cuáles son sus sentimientos hacia su compañero. «Yo no quiero dar falsas esperanzas a nadie, soy muy cariñosa pero nos va a ir bien a cada uno en una playa» confesaba la concursante junto a sus compañeros.

Rotunda, la joven insistió en que no quiere que se insista con este tema: «Tengo responsabilidad afectiva, todo el mundo hace bromas y al final cansa e incomoda. Cuando las cosas tienen que surgir, surgen solas. Lo último en lo que pienso es en liarme con nadie».

