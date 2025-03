Millie Bobby Brown no soporta las críticas que recibe por su físico

El Norte Miércoles, 5 de marzo 2025, 19:32 Comenta Compartir

Millie Bobby Brown ha publicado un contundente comunicado, acompañado de un vídeo para responder a las críticas que recibe: «Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público», inicia.

«Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo», sentenció.

En el vídeo la joven estalla contra la prensa y empieza a enumerar algunos artículos, titulares y periodistas que han escrito sobre su cambio físico, asegurando que «están desesperadas por derribar a las mujeres jóvenes». «Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo y mis decisiones es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor», manifestó.

La intérprete de 'Enola Holmes' estuvo recientemente en España, junto a Chris Pratt, para promocionar la película 'Estado Eléctrico', que se estrenará el próximo 14 de marzo en Netflix. Durante su estancia, las estrellas brindaron entrevistas con diversos medios de comunicación, así como también pudieron interactuar con sus seguidores.

El vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Millie, ya cuenta con más de 22 millones de reproducciones y ha sido bien recibido por su fanáticos y algunos rostros conocidos de Hollywood, quienes no duraron en brindarle su apoyo. «Estoy enormemente orgullosa de ti», escribió Sarah Jessica Parker en la publicación. Además, la actriz Mckenna Grace aprovechó la publicación para alzar su voz ante las críticas: «Ninguna joven o persona merece sentir presión o crueldad por el simple hecho de existir. Hablas tan bien y eres tan hermosa. Muy bien dicho, gracias por hacer este video».

La artista aseguró que: «Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeñas para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer».

Finalmente, Millie Bobby Brown dejó un claro mensaje para sus detractores: «No me avergonzarán por mi apariencia, cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable?», sentenció.

Temas

Mujeres

Instagram

Netflix

España