Millie Bobby Brown responde a las críticas por su cambio físico

El Norte Viernes, 7 de marzo 2025, 18:34

Millie Bobby Brown recaló en 'El Hormiguero', el pasado jueves, 6 de marzo, para promocionar la serie que protagoniza junto a Chris Pratt 'Estado eléctrico'. La actriz, que acudía al 'show' de las hormigas ha sido noticia estos últimos días por revolverse contra las críticas hacia su físico. «Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. Actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la primera temporada de 'Stranger Things'», recalcaba la joven, de 21 años, en su perfil de Instagram.

En el mismo comunicado, la intérprete ponía el foco en la gente que «no puede soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los suyos»: «No me avergonzarán por mi apariencia, cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable?», lamentaba.

Un tema que, indirectamente, salió a relucir durante la entrevista en 'El Hormiguero'. Millie Bobby Brown adelantó para abrir boca que la película se basa en una especie de años 90 alternativos. «Mi personaje se llama Michelle, es huérfana y vive en un hogar de acogida. Acaba conociendo a un robot que es su hermano fallecido hace muchos años. Con él se embarca en un viaje increíble junto a unos personajes extraordinarios». Sobre todo el que interpreta Pratt, con quien la actriz nacida en Marbella ha hecho muy buenas migas durante el rodaje. Especialmente, gracias al amor compartido de ambos por los animales.