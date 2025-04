Miguel Bosé no puede evitar las lágrimas al recordar su madre El cantante ha acudido al programa de Pablo Motos para promocionar su gira mundial 'Importante Tour'

Miguel Bosé ha vuelto a lo grande, después de estar más de ocho años alejado de los escenarios. Desde el pasado febrero se encuentra inmerso en su gira mundial 'Importante Tour', que ha arrancado en México y con la que recorrerá numerosos países hasta 2026. Y aunque no aterrizará en España hasta el próximo verano, este jueves ha visitado 'El Hormiguero' para promocionar uno de los tours más significativos de su carrera musical.

Después de dejar sin palabras a todo el plató al plantar un beso en la boca a Nuria Roca al enterarse de que es una gran fan de sus canciones, el artista se ha sincerado con Pablo Motos sobre cómo ha sido su regreso después de años luchando por recuperar su voz: «Ha sido un proceso increíble, tras la penuria que han supuesto estos ocho años con todos los problemas físicos que he tenido... la voz, la espalda... Y volver a los escenarios, cuando jamás en la vida había estado más de seis meses fuera del escenario, es como volver a casa», ha confesado, asegurando que cuando terminó su primer concierto «lo único que quería era hacer otro más».

El proceso para lograr recuperar sus cuerdas vocales ha sido, en sus propias palabras, «una tortura». «Nunca pensé que no volvería a cantar. Sabía que la solución estaba en alguna parte y que la iba a encontrar. Era cuestión de tiempo y de ir descartando falsos diagnósticos, hasta que al final el problema se concretó con una infección en una muela», que le infectó la cara y le llegó hasta el intestino, ha explicado.

«El milagro lo encontré en Lyon. Tenia todo el tracto digestivo infectado, me dijeron que había una falta de cierre de cuerdas. Se escapaba mucho aire», ha continuado, revelando que finalmente la recuperación pasó por «una extracción de células madre. Casi no tenía. Te las inyectan. Poco a poco, el cuerpo se va adaptando a esas células y a partir de ese momento retomas lo que es la rehabilitación». Sin embargo, como ha admitido, «cuesta más volver a hablar que volver a cantar, y por ejemplo todavía me cuesta pronunciar 'tr'; es decir, trabajo».

Emocionado

En su reaparición en España, el cantante se ha emocionado hasta las lágrimas cuando Pablo Motos ha querido recordar la emotiva carta que el artista dedicó a su madre en redes sociales el pasado 23 de marzo con motivo del quinto aniversario de la muerte de Lucía Bosé.

Ha sido al escuchar al presentador leer el mensaje cuando el cantante de 'Morena mía' se ha roto completamente en llanto, provocando que el comunicador, visiblemente apurado, se levantase a darle un abrazo, preguntándole a continuación «cuál es el recuerdo más feliz» que tiene de su madre. «Muchos. Era una mujer espectacular. Muchos. Muchos», ha confesado todavía muy emocionado.

Críticas a Europa y España

Pero además Miguel también ha querido hablar de la situación política en el mundo, mostrándose especialmente crítico con España y Europa: «Creo que Europa ha caído en el wokismo más absoluto. Mientras que el resto crea y progresa, aquí lo único que se hace es regular. Las libertades de los años 70 y 80 ya nos las hay, se han perdido. La gente tiene miedo a decir lo que piensa cuando la base de una democracia es la libre expresión».

«Se entra en un juego de falsas promesas, sueños y futuro que es grave. Hay que tener mucho cuidado y recuperar la libertad antes de que se nos arrebate. No es solo en España, hablo de Europa en general. Era un museo y ha perdido ese encanto y originalidad, está en serio riesgo», ha sentenciado.