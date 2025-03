Miguel Ángel Silvestre y su complicidad con su compañera Katia Fellin

El Norte Jueves, 20 de marzo 2025, 19:16 Comenta Compartir

Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a demostrar que levanta pasiones allá por donde vaya. Ahora ha sido en el Festival de Cine de Málaga donde ha derrochando simpatía, risas y cercanía con sus incondicionales. Lo cierto es que el de Castellón ha desatado la locura besando, saludando y haciéndose selfies con unos y otros durante su paso por la ciudad andaluza para presentar su último proyecto.

Se trata de la serie 'Weiss y Morales', una coproducción española-alemana que emitirá próximamente TVE y en la que interpreta a un policía que se ve obligado a colaborar con una agente alemana -la actriz Nina Weiss- para resolver un caso de asesinato que implica a la comunidad alemana residente en Canarias.

Un trabajo muy especial que ha estado rodando en los últimos meses en diferentes escenarios del archipiélago canario, y que ha presentado acompañado por su compañera de reparto, con la que ha derrochado complicidad y buena sintonía ante las cámaras, encantado de haber podido compartir rodaje con ella.

«Katia es alucinante. Bueno, primero la estás viendo. Habla cinco idiomas. Es una mujer con mucha confianza, pisa el suelo de una manera peculiar. Hay algo de ella que tiene un aura especial. Y para mí ha sido muy inspirador eso. Lo he disfrutado mucho. Me llamaba la atención verla respirar en el rodaje, es una mujer muy potente. No sé cómo definirlo, pero sí, es inspirador ver a una mujer así tan inteligente, relajada, hablando tantos idiomas, llegando a un país que no es suyo y haciéndose amiga y haciéndose con todo el equipo. Eso fue muy bonito», ha confesado ante la actriz, que ha reaccionado con una gran sonrisa a los piropos de Miguel Ángel.

Como ha desvelado con una sonrisa, «si me pudiera quedar con algo de Katia es su relajación y su confianza. Me parece, además, que es muy atractivo de ver en una persona, así como ella. No sé si la habéis visto hablar antes en la rueda de prensa, pero yo la miraba y decía, es que es una estrella, tiene algo así», reconociendo que estaría feliz de volver a coincidir con ella en otro proyecto: «España te da la bienvenida. Vente, vente ya», ha exclamado entre risas durante la presentación de la serie por la mañana.

Katia, por su parte, ha confesado que de lo mejor de haber trabajado por primera vez en España ha sido conocer a Miguel Ángel. «En Alemania y en toda Europa creo se conoce a Miguel Ángel. Tuvimos un casting de constelación y desde el primer día tuvimos este feeling de poder hacer lo que queríamos también en set. Me apoyó mucho, me ayudó mucho también con el español. Se hizo muchas risas también, por mi español también, pero es un compañero... me quedo con las risas, la espontaneidad, la impulsividad y la buena gente que es», ha asegurado.