Melyssa Pinto y Mario Casas disfrutan de unos días de descanso en la costa italiana

Miércoles, 25 de junio 2025

Melyssa Pinto y Mario Casas han sido pillados durante su escapada a la costa amalfitana, en Italia. Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar oficialmente su romance, esta nueva aventura ha dejado huellas visibles en sus redes sociales. No obstante, ambos prefieren mantener silencio al respecto.

El actor sí ha compartido fotos del viaje, mostrando playas paradisíacas, cenas italianas y paseos. Melyssa, por su parte, ha seguido con su estilo habitual: subir contenido de moda y vídeos desde casa, aparentemente ajena al viaje. Pero una imagen en su último reel, ha hecho que los seguidores notaran que la portada era una foto desde un mirador en Positano. Curiosamente, el mismo lugar desde donde Mario también compartió una imagen.

La relación entre ambos, aunque no confirmada verbalmente, parece avanzar a paso firme. Hace apenas unas semanas, Melyssa acompañó a Mario a la boda de Anabel Pantoja, otro gesto que alimentó los rumores. Mientras él presume sin tapujos de sus viajes y vivencias, ella juega al despiste. «Cómo lo escondes, eh. Se ve en la foto que estás en el mismo sitio que él», comentaba un seguidor.

Críticas

El comportamiento de Melyssa no ha sido bien recibido por parte de algunos de sus seguidores. «Y para que sepamos que has ido al viaje con Mario Casas pones una foto que no tiene nada que ver con el vídeo desde el mismo sitio donde las ha subido él», le reprochaba otro. Ante esta lluvia de comentarios, la catalana ha preferido guardar silencio. No obstante, en su siguiente reel, cambió la portada por una imagen del propio vídeo, tal vez para evitar repetir la polémica.