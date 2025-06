Melody se sube al escenario, tras su polémica actuación en Eurovisión La cantante ha recordado que «han sido unos días duros en los que he recibido comentarios hacia mí de personas que no me conocen...»

Melody, tras su paso, no demasiado afortunado, por Eurovisión, ha comenzado su gira de conciertos este fin de semana en Antequera, donde ha derrochado su arte con más de dos horas de show ante sus fans. La cantante también estuvo arropada por su pareja, Ignacio Batallán; su hijo, Cairo; su padre, Lorenzo Ruiz y su madre, Ana Gutiérrez... quienes se dejaron ver en los ensayos que realizó horas antes del concierto.

La artista estuvo ensayando antes de su esperada reaparición y mientras que interpretaba sus temas, Ignacio miraba encandilado a su pareja, grabando toda la actuación con su teléfono móvil, moviéndose constantemente para captar la mejor perspectiva. Desde el backstage cogía a su hijo en brazos y le explicaba al pequeño cómo trabajaba su madre. Un momento de lo más tiernos que refleja la gran unión que existe en la familia de Melody y lo importante que es para ella el apoyo de sus incondicionales.

Una vez ya encima del escenario con todo su público en pie, la cantante desvelaba que «han sido unos días duros en los que he recibido comentarios hacia mí de personas que no me conocen, que no saben cómo soy, que no saben el amor que hay dentro de mí, que hay mucho».

Además, Melody volvió a dejar claro que «a mí me encanta el arte y me encanta la música, soy muy sentía y no siempre se me entiende... pero ¿quién soy yo para querer que se me entienda?», comentaba ante su público.

