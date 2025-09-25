El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melody en 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

Melody, sobre su paso por Eurovisión: «Mi vida ha sido mucho más que eso»

La cantante ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' de su participación en el Festival

El Norte

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:52

Melody y la canción 'Esa Diva' que interpretó en el Festival de Eurovisión se ha convertido en el centro de numerosas polémicas. Tras participar en el concurso y quedar en antepenúltima posición, la cantante desapareci, canceló su agenda y se apartó de los medios, alegando que necesitaba descansar y estar con los suyos, algo que muchos interpretaron como un signo de rebelión contra la organización del concurso.

Melody sostiene que, tras terminar su trabajo, necesitaba estar en familia. «Necesitaba llegar a mi casa y respirar un poco, fueron meses demasiado intensos», advierte.

Ahora, Melody está centrada en sus nuevos proyectos y asegura que, aunque no tiene ningún problema en hablar de Eurovisión, tiene mucho más que ofrecer: «Mi vida ha sido mucho más que Eurovisión, yo hago música y eso ha sido solo un momento».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  9. 9 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Melody, sobre su paso por Eurovisión: «Mi vida ha sido mucho más que eso»

Melody, sobre su paso por Eurovisión: «Mi vida ha sido mucho más que eso»