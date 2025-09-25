Melody, sobre su paso por Eurovisión: «Mi vida ha sido mucho más que eso» La cantante ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' de su participación en el Festival

El Norte Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:52

Melody y la canción 'Esa Diva' que interpretó en el Festival de Eurovisión se ha convertido en el centro de numerosas polémicas. Tras participar en el concurso y quedar en antepenúltima posición, la cantante desapareci, canceló su agenda y se apartó de los medios, alegando que necesitaba descansar y estar con los suyos, algo que muchos interpretaron como un signo de rebelión contra la organización del concurso.

Melody sostiene que, tras terminar su trabajo, necesitaba estar en familia. «Necesitaba llegar a mi casa y respirar un poco, fueron meses demasiado intensos», advierte.

Ahora, Melody está centrada en sus nuevos proyectos y asegura que, aunque no tiene ningún problema en hablar de Eurovisión, tiene mucho más que ofrecer: «Mi vida ha sido mucho más que Eurovisión, yo hago música y eso ha sido solo un momento».

