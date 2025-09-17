El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Leire Martínez y Melody, las nuevas incorporaciones de 'La Voz Kids'. Europa Press

Melody y Leire Martínez se incorporan al equipo de 'La Voz Kids'

Las cantantes se encargarán de asesorar a Luis Fonsi y Edurne en la próxima edición, según recoge el diario ABC

El Norte

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:08

'La Voz Kids', 'talent show' musical presentado por Eva González, se refuerza con la incorporación de Ana Mena, Luis Fonsi y Antonio Orozco, que se unirán a Edurne como 'coaches' del programa de Antena 3. Pero esta no es la única novedad del formato ya que también cambian los asesores.

Según ha podido saber ABC en exclusiva, el programa incorpora a la nueva edición a los cantantes Melody, Becky G, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina, que serán los encargados de ayudar a Luis Fonsi, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco en la elección de sus candidatos para las distintas fases del programa una vez hayan terminado las audiciones a ciegas.

En el caso de Melody, la cantante regresará a la televisión después de su paso por Eurovisión al haber representado a España en el festival con 'Esa diva'. Leire Martínez, tras su salida de La Oreja de Van Gogh, comienza una nueva etapa en su carrera musical y suma así otro proyecto televisivo además de 'Operación triunfo'.

