Meghan Markle no podrá comercializar ropa bajo el nombre de su nuevo proyecto

Meghan Markle no gana para disgustos. Decidida a lanzar su propio negocio y a mejorar su imagen, los contratiempos se le acumulan y su aceptación pública está lejos de mejorar, especialmente, después de las revelaciones de extrabajadores que la acusaron de malos tratos en el entorno laboral. Lo último que hemos conocido sobre sus proyectos profesionales es que la duquesa de Sussex no podrá utilizar su marca As ever para la comercialización de ropa.

Recientemente, la esposa de Harry anunciaba el 'rebranding' de su firma de estilo de vida, que dejaba de llamarse 'American Riviera Orchad' para convertirse en 'As ever'. Al mismo tiempo, estrenaba imagen corporativa, pero tanto el nombre como el logo le han traído problemas. «Es una marca que creé y en la que he puesto mi corazón. Este nuevo capítulo es la extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, tejiendo maravillosamente todo lo que aprecio», ha explicado la duquesa.

Sin embargo, según el Daily Mail, no podrá utilizar ese nombre para la venta de ropa al coincidir con una empresa dedicada a la venta de ropa. En este sentido, el tabloide británico recoge que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), habría rechazado parcialmente el permiso para comercializar prendas de vestir y delantales ya que su nombre es similar al de la empresa ASEVER, dedicada al mismo fin. «Las marcas son idénticas en sonido y prácticamente idénticas en apariencia y, por lo tanto, son confusamente similares a los efectos de determinar la probabilidad de confusión», ha señalado la Oficina de Patentes. Después de que se le denegara el registro de la marca, los representantes legales de Meghan volvieron a presentar la solicitud excluyendo la ropa, por lo que la nueva empresa de la duquesa no podrá comercializar este tipo de productos.

No es el primer problema que tiene con el nombre de su marca ya que tuvo que abandonar la idea de American Riviera Orchad después de que el pasado agosto, la USPTO también denegara el registro al ser «principalmente descriptivo desde el punto de vista geográfico», limitando su ámbito de acción a productos que sólo se fabricaran y cultivaran en esta zona.

Este nuevo contratiempo ha llegado después de que los vecinos de la localidad mallorquina de Porreres quedaran estupefactos al descubrir que el logotipo del proyecto de Meghan Markle coincidía sospechosamente con el escudo de su localidad. Una palmera flanqueada por dos pequeñas aves en suspensión batiendo sus alas, golondrinas en el caso del municipio español y colibríes en el del logo de la nuera del rey Carlos III. Una imagen que la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, calificó de «copia total». A pesar de eso, la primera edil reconoció la dificultad para emprender acciones legales por plagio dado los recursos limitados del municipio.

Trato a sus empleados

Más allá de los problemas empresariales, recientemente, Meghan Markle también ha estado en el centro de varias controversias relacionadas con su trato hacia los empleados.

Jason Knauf, exasesor real, ha reiterado sus acusaciones de 2018 sobre el supuesto maltrato de Meghan hacia el personal del palacio. En una entrevista para '60 Minutes Australia', Knauf ha afirmado no arrepentirse de haber expresado sus preocupaciones tras observar comportamientos inaceptables por parte de Meghan, que habrían llevado a la renuncia de dos asistentes personales y causado estrés emocional en otros trabajadores. Unas acusaciones que Meghan siempre ha negado, calificándolas de «campaña de difamación calculada».

Además, otros testimonios de exempleados la han descrito como «fría» y «conflictiva», acusándola de propiciar un entorno laboral cargado de tensiones.

A pesar de ello, la esposa de Harry sigue trabajando en mejorar su imagen y en su vuelta a las redes sociales, procurando proyectar su faceta más personal, publicando algunas imágenes familiares, como dibujos de sus hijos, en consonancia con su proyecto de estilo de vida cuyo lanzamiento está previsto el próximo 4 de marzo, al mismo tiempo que su último trabajo audiovisual para Netflix.

