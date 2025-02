Matías Prats confiesa la razón que le llevó a pensar en su despido de Antena 3

El Norte Jueves, 6 de febrero 2025, 11:41 Comenta Compartir

Matías Prats junto con Susanna Griso acudían al plató de 'El Hormiguero' donde han realizado diferentes y jugosas confesiones. En el caso de Matías Prats de alguna de ellas ni siquiera había hablado hasta el momento. Una de las anécdotas que el presentador de los informativos le ha contado a Pablo Motos, ha sido sobre el día que pensó que le iban a despedir de Antena 3. La confesión del presentador ha llegado después de que Susanna Griso haya hablado de cómo muchas veces le sorprendía en directo con sus chistes y a ella le costaba reaccionar. «No tengo humor para conseguir un chiste, juego más con el distinto significado de las palabras, pero eso no tiene posibilidad de confrontarse con nadie más. Tampoco aspiro a demasiado», ha dicho él al respecto. Entonces, ha hablado de una llamada que recibió al poco de empezar su labor en el trabajo que todavía hoy mantiene.

Matías Prats ha revelado en 'El Hormiguero' que, tan solo un año y medio después de que ficharan para Antena 3 Noticias, recibió una llamada de la cúpula. «Yo creo que no lo sabe nadie, solo la familia, y espero que no le importe, porque, además, es muy simpática. El presidente de Planeta, también de Antena 3, un día me llama y me dicen que quiere verme», ha dicho sobre cómo él pensaba que su despido estaba cerca.

La razón por la que Matías Prats pensaba que le iban a despedir era que en aquel momento no cumplía con las expectativas que habían puesto sobre él en cuanto a los datos de audiencia que cosechaba el noticiario. «Llevaba un año y medio o dos años al frente de 'Antena 3 Noticias'. Pensé que me iban a dar puerta, porque no atraía la audiencia que esperaban», ha comentado sobre cómo temió por su trabajo en el grupo audiovisual en el que ya lleva décadas.

Este pensamiento de Matías Prats estaba relacionado con lo que le había hecho saber Jesús Hermida cuando le fichó. Al presentador, cuando le propusieron presentar Antena 3 Noticias, le comentaron que entre sus misiones estaba la de remontar los datos de audiencia. Y al ver que en un primer momento no cumplía con los objetivos, esa llamada no hizo más que levantar sus sospechas sobre lo poco que le quedaba allí. Pero finalmente, no tuvo nada que ver con esto.

Matías Prats ha revelado el contenido de la llamada del presidente de Planeta. Una conversación que comenzó con un «me llega y me dice: 'Matías, tengo que decirte algo muy importante para mí'». Entonces, ha revelado que lo que le dijo el presidente fue «sí, presidente, dígame. 'Mi nieto solo come cuando estás tú en pantalla', me dice». Una conversación que él pensaba que iba a ser determinante para su futuro profesional y que finalmente se quedó en una simpática anécdota.

Trombos pulmonares

En un momento dado del programa, han abordado un tema de salud como son los trombos. Ha sido durante la sección de Marron cuando han hablado de esta dolencia que el propio Matías Prats ha sufrido y de la que ha hablado abiertamente. «Pasé por una experiencia, no de infarto, pero sí de trombos pulmonares. Sufrí un desprendimiento de retina, tres consecutivos. Y, entonces, estuve en esa posición boca abajo, mucho tiempo en cama, sin moverme. Yo soy muy activo... No me inyectaron heparina, fui perdiendo facultades, me sentía muy cansado, me movía con dificultad, yo lo achacaba a la inquietud a estar parado. Consulté con un doctor y me dijo, vente al hospital. Entré allí y tenía los dos trombos pulmonares a punto de causarme un verdadero problema», ha comentado.

Susanna Griso

Por su parte, la presentadora ha aprovechado la ocasión para revelar un detalle de su vida privada con el que ha dejado sorprendidos a los espectadores. En el año 1998, fichó por Antena 3 para dar los informativos, pero no quisieron decirle con quién iba a presentarlos, algo que no entendía. «Era casi un secreto de Estado», ha reconocido. «Pues no lo entiendo, en todo caso estaría yo más impresionado. ¡Qué voy a presentar con Susanna!», le ha respondido Prats. «Si a mí no me conocía nadie», ha alegado ella.

A continuación, el presentador le ha 'recriminado' a su compañera que en una entrevista dijo que estar en los informativos juntos iba a ser como «un matrimonio fructífero y duradero», pero se fue a los tres meses, algo que ha provocado risas en plató. «Todavía, a día de hoy, la gente se piensa que somos pareja en muchos casos, pero pareja profesional, que la pareja de verdad está en la grada», ha apuntado Susanna Griso.

«Duró un poco más de lo que he dicho. Fue una ida y vuelta, porque también presenté con Olga Miza», ha matizado Prats. «Con Matías he vivido muchas cosas, entre ellas mi primer embarazo», ha desvelado la conductora de Espejo Público para sorpresa de Pablo Motos.

«Se crió en el camerino de Matías, porque yo no tenía, hay categorías», ha añadido. «¿Se crio o se gestó?», le ha preguntado el presentador de El Hormiguero, cuestión ante la cual se ha reído. «Me iba al camerino de Matías con el sacaleches y la nevera», ha proseguido la presentadora con su anécdota, sobre la que Matías Prats ha concluido con un «qué bonito, qué romántico».