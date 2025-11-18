Marta Riumbau, tras su aborto: «Siendo honesta, estoy bastante mal» La youtuber siente alivio tras haber hablado públicamente de su situación ya que le ha hecho conectar con otras mujeres que, como ella, han perdido uno o más hijos

Marta Riumbau ha decidido sincerarse tras su aborto. La influencer que hace unos días aseguraba que hablar de su situación era algo que «no le venía bien», ha cambiado de opinión y ha decidido desahogarse con sus seguidoras. Hablar de su duelo perinatal está siendo muy positivo para la catalana, que siente el cariño de su comunidad virtual. La creadora de contenido, que soñaba con la idea de poder darle un hermanito o hermanita a Julieta, quiere ser «honesta» y reconoce estar pasándolo «bastante mal» tras sufrir un aborto espontáneo.

«No me apetece fingir lo contrario, pero tampoco 'mostrarlo', que las redes están para entretener y necesitamos ver cosas buenas», ha dicho a través de sus historias temporales de Instagram, en donde reconoce que hace esto «porque sé que me va a venir bien».

«Uno de cada cuatro embarazos termina en aborto y no se cuenta. No duele menos por llevarlo en silencio. Y a mí me ayuda mucho ver otros casos», narra la empresaria mientras visibiliza el duelo gestacional. «Muchísimas, muchísimas mujeres me escribieron con sus situaciones y... ojalá poder abrazarnos todas», dice mientras empatiza con el dolor de todas aquellas que alguna vez se han visto en su misma situación.

Proceso de criogenización

Fue entonces cuando decidió iniciar su particular proceso de criogenización. Tras su ruptura con Diego Matamoros, se animó a iniciar su particular proceso de fecundación in vitro con el objetivo de ser madre en solitario. Tras fecundar sus ovocitos solamente dos sobrevivieron. El primero fue Julieta, la niña que tuvo hace poco más de un año; el segundo se volvió a congelar.

Hace unas semanas, Marta Riumbau se sometía en secreto a su segunda transferencia embrionaria. «No lo sabía nadie, NADIE. Tenía una conversación con ChatGPT, le contaba mis síntomas, cosas que me habían pasado... llevábamos un diario de lo que pasaba en mi cuerpo cada día de la betaespera... pero lo llevé muy bien, porque el día 5 ya di positivo, lo que significa que fue una implantación muy temprana, seguramente al día siguiente de la transferencia. Estaba bastante tranquila y esta vez tuve sangrado de implantación, cosa que no me pasó con Julieta», cuenta mientras reconoce haber pasado «un finde horrible».

Marta, que reconoce que «soltar y hablar con vosotras» le ha venido «muy bien», explica que su «embrión estaba perfecto» y que su «latido era firme y estable». «Estaba de 6+3, era pronto, pero a las 6 semanas ya pude escucharlo por primera vez», dice con dolor.

«Estas cosas no se pueden confirmar, pero la mayoría de abortos en las primeras semanas es porque el embrión no es viable y, aunque suene crudo decirlo, el cuerpo lo 'desecha'. En mi caso fue por un hematoma. Finalmente arrastró al embrión. Igual también había otro motivo o no era apto, pero fue el hematoma el principal motivo. Con Julieta también me pasó y al final salió bien, esta vez no», dice mientras recuerda los dos meses que tuvo que pasar en cama en su primer embarazo.

La youtuber siente alivio en estos momentos. Haber hablado públicamente de su situación le ha hecho conectar con otras mujeres que, como ella, han perdido uno o más hijos. Su aborto se produjo como consecuencia de un hematoma uterino que empezó a sangrar. En urgencias le pusieron progesterona inyectada (entre otras cosas). Dolorida, se fue a casa y trató de continuar con su vida. «Duele horrores, es aceitosa y deja la barriga muy dolorida. Veía las estrellas cada vez que dormía a Julieta, me dolía hasta el roce del pantalón. Cuando volví de urgencias el sábado me dijeron que me diera una dosis extra al llegar a casa y así lo hice, pero yo ya estaba teniendo contracciones y dolor muy fuerte y localizado. Mi cuerpo ya estaba abortando», asegura la catalana.

