Marta Hermoso, sobre el robo por del que se le acusa: «No tengo nada que ver»

Marta Hermoso, influencer conocida por su estilo de vida de lujo, ha roto su silencio en medio del escándalo que la vincula con un millonario robo en Madrid. A través de una conversación con el periodista Alejandro Rodríguez, la sevillana ha manifestado estar serena y convencida de que la verdad saldrá a la luz. «Cuando se demuestre mi inocencia, que va pasar, hablaré», dijo al reportero, asegurando que confía plenamente en sus abogados y en el sistema judicial. Hermoso, detenida junto a otras tres personas, está siendo investigada por su supuesta participación en el robo a un conocido empresario mexicano en un hotel del centro de Madrid.

Hasta el momento la influencer ha preferido mantener la distancia y evitar cualquier exposición pública hasta que su situación legal se aclare. De hecho, ante la constante presencia de periodistas y cámaras, la influencer tomó la decisión de llamar a la policía para proteger su privacidad y la de su entorno. Según explicó el periodista Alejandro Rodríguez en 'Tardear', Hermoso está decidida a mantenerse fuera del foco mediático.

'Tardear' logró también contactar con una amiga de Marta Hermoso que fue interrogada por la policía tras pasar la noche con el empresario mexicano justo antes del robo. Aunque su nombre no ha trascendido públicamente, la mujer respondió brevemente a las preguntas del periodista y dejó claro que no piensa hablar del caso. «Estoy bien, gracias, pero no voy a contestar nada», señaló. Además, negó tener cualquier vínculo con los hechos: «Mi relación con todo esto es ninguna. Si fuera así ya lo sabrías».

Por su parte, Juan Gonzalo Ospina, abogado defensor de Marta Hermoso, ha explicado públicamente que su clienta no tuvo participación alguna en el robo y que existen pruebas que lo acreditan. En sus declaraciones, Ospina insiste en que Marta fue arrestada por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado que colaborará en todo momento con la justicia para esclarecer los hechos. «Confiamos plenamente en demostrar su inocencia», ha asegurado.