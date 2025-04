Detenida la influencer Marta Hermoso por un robo millonario en un hotel de Madrid

El Norte Martes, 22 de abril 2025, 20:48 Comenta Compartir

Marta Hermoso, influencer sevillana de 35 años, ha sido detenida junto a otros tres jóvenes por un presunto robo a un empresario mexicano en un hotel de lujo de Madrid. Fuentes policiales aseguran que la creadora de contenido habría robado relojes, joyas y dinero, todo ello valorado en 400.000 euros. El robo se produjo en una suite del hotel Wellington, ubicado en la calle Velázquez, en el corazón del barrio de Salamanca.

El hombre al que el grupo robó el dinero y los relojes fue el empresario mexicano Enrique Abascal, de 43 años. Horas antes, él y la creadora de contenido tuvieron una reunión y, tras volver a la habitación después de haberse ausentado unas horas, vio que la puerta había sido forzada y la caja fuerte arrancada del armario.

Tras abrir una investigación y comprobar las cámaras de seguridad del hotel, la Policía Nacional identificó a Marta Hermoso y procedieron a su detención acusada de un delito de robo con fuerza. La sevillana decidió tras lo sucedido eliminar todas sus redes sociales ante la ola judicial que se cierne sobre ella.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la influencer Juanjo Ospina ha subrayado que no duda de la inocencia de su patrocinada y se ha mostrado convencido de que los hechos se van a esclarecer. «Hay un error de identificación de las mujeres que estuvieron en el lugar de los hechos el día del robo, y nuestra cliente no estuvo. No se descartan diferentes líneas de investigación, pero de momento hay que ser prudentes y que trabaje la justicia», ha asegurado.