Mariló Montero, ganadora de 'Masterchef Celebrity 10' tras vencer en la final a Miguel Torres

'Masterchef Celebrity 10' ya tiene su ganador. En una final muy igualada en la que Mariló Montero y Miguel Torres se han jugado la chaquetilla de chef tras la eliminación de Torito y Juanjo Bona en la primera parte de la noche, ha sido la periodista la que se ha hecho con el trofeo de la victoria y los 75.000 euros de premio que ha decidido donar a la Fundación Fundela -dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica- enfermedad que sufrió su madre y con la que está especialmente concienciada.

Emocionados testigos de su victoria sus hijos Alberto Herrera y Rocío Crusset, presentes en el plató junto a sus respectivas parejas, Blanca Llandres, y un atractivo joven de melena rubia cuya identidad desconocemos y que todo apunta a que podría ser el nuevo amor de la modelo tras su ruptura con el empresario Maggio Cipriani.

Montero para llevarse el premio final ha tenido que imponerse a Miguel Torres en un ajustadísimo duelo final en el que la presentadora logró conquistar el paladar de los jueces con un menú de alto nivel repleto de sabor y con reminiscencias familiares.

De entrante, un homenaje a su madre: verdudas en diferentes texturas sobre puré de lentejas, crumble de olivas, guisantes y mahonesa de ají amarillo. «Le he llamado 'La huerta' porque homenajea a la huerta de Navarra y también a la de mi madre. Mis hijos no conocieron a su abuela y quiero que sepan que mi madre sacrificó su vida por sus hijos», ha explicado muy emocionada.

Como plato principal, solomillo Wellington de lomo de corzo, acompañado de dorayaki y chalotas, al que ha llamado 'Besos' por sus hijos, confesando que los suyos «son los únicos que me emocionan y son sinceros».

De postre, por último, 'Estrellas', fresas escabechadas con helado de yogur, velo de patxaran y algodón de azúcar, también dedicado a Alberto y Rocío por las noches que vivieron en Sanlúcar de Barrameda «buscando estrellas fugaces».

Y aunque Torres -que ha contado con el apoyo en el plató de su novia, Paula Echevarría, su hijo Miki, y su madre Maite- no se lo ha puesto fácil porque también ha elaborado un espectacular menú, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han valorado lo «ambicioso, complejo y tenaz» de los platos creados por Mariló, que emocionadísima y sin poder contener las lágrimas escuchaba su nombre como sucesora de Inés Hernand como vencedora de 'Masterchef Celebrity'.

«Es un subidón y me viene de maravilla. Es un impulso para la siguiente etapa de la vida», ha revelado eufórica, reconociendo que lo más especial de su victoria ha sido «entregarme a la emoción y al sentimiento y que mis hijos lo hayan compartido conmigo».