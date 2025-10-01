María del Monte responde a la opinión sobre los homosexuales de María Pombo La tonadillera ha lanzado un demoledor zasca a la influencer por llegar a pensar que su marido podía ser gay por ser amigo íntimo de Fernando Tejero

El Norte Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Fernando Tejero ha concedido una entrevista en el podcast 'Poco se habla' de Xuxo Jones y Ana Brito y, para sorpresa de todos ha hecho un durísimo reproche a María Pombo, acusándola de haber roto su amistad con Pablo Castellano por su orientación sexual. «Me relacionaron con Pablo Castellano estando embarazada María. Daban a entender que estábamos liados y ella pensaba que era gay. A Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar, es educación», expresaba dolido el actor, revelando así cuál fue el motivo del fin de su relación con el influencer y la opinión de la 'reina de Instagram' sobre la amistad entre un hombre heterosexual y uno homosexual y poniéndola de nuevo en el punto de mira tras sus desafortunadas declaraciones sobre la lectura al afirmar que no son mejores las personas que leen que las que no leen.

Un tema sobre el que no ha dudado en mojarse María del Monte, que ha roto por una vez su habitual discreción para lanzar un demoledor zasca a Pombo por llegar a pensar que su marido podía ser gay por ser amigo íntimo de Fernando Tejero: «Cuando una persona es homosexual no significa que no puede tener amigos del mismo sexo. Se tiende a pensar que por el hecho de ser homosexual te gustan todos o todas. Eso no es cierto, tenemos el mismo gusto que pueda tener cualquiera. Y somos selectivos a la hora de buscar pareja». «Que esta señora se haga mirar las perlitas que va soltando. No me deja de sorprenderme que le rompa su amistad, porque el que tiene un amigo tiene un tesoro, y lo que no se puede pisotear es la libertad de cada uno» sentenciaba este martes en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

Horas después, la artista ha asistido a la fiesta del 25º aniversario de la web 'Vertele' y, sin pelos en la lengua, ha vuelto a criticar abiertamente a la influencer. «Lo lamentable es que haya que seguir defendiendo esto, pero si hay que seguir defendiendo, habrá que sacar las armas y defender», ha dejado claro, confesando que «no entiendo, en mi mente no entra y mucho menos en estos tiempos» que María siga creyendo que no puede existir una amistad entre personas de diferente orientación sexual.

«La realidad es que hay todavía mucha mente cerrada, y es sencillo. A ti te gustan los hombres, ¿no hija? Bueno, pues nada, ¿te gustan todos los hombres? Pues ya está, es así de sencillo, así de fácil», se ha dirigido directamente a la instagrammer, aconsejándole que «hay que tener cuidadito a la hora de hablar porque podemos dañar a mucha gente, aunque a mí no me impacta porque afortunadamente tengo otras cosas».

Mucho más hermética se ha mostrado cuando la prensa le ha preguntado por Encarna Sánchez y las informaciones que han surgido a raíz del especial 'El precio de...' sobre Isabel Pantoja y la fortuna que habría ganado a lo largo de su vida, y que habría dilapidado hasta estar en la más absoluta ruina. Un tema sobre el que María ha guardado silencio, dejando claro que no quiere pronunciarse sobre la tonadillera.