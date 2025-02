María Guardiola, hija mayor del entrenador, asume su papel de cara visible de la familia

El Norte Viernes, 21 de febrero 2025, 11:48 Comenta Compartir

María Guardiola, la hija del técnico del Manchester City, se ha convertido en la cara visible de la familia y ha recordado la importancia que ha tenido el fútbol no solo para su padre, sino también para toda la familia: «Mi padre ya jugaba cuando nací. Todos nuestros movimientos se han centrado en su carrera, primero como jugador y luego como entrenador. El fútbol ha dado forma a gran parte del recorrido de nuestra familia. En muchos sentidos, mi familia y yo le debemos nuestra vida y oportunidades a este deporte y, por supuesto, al talento excepcional y la pasión de mi padre», explicaba recientemente en una entrevista.

Desafortunadamente, la familia no está pasando por su mejor momento desde que Pep Guardiola y Cristina Serra decidieran divorciarse después de 30 años juntos. Nadie podía esperarlo, pues siempre han sido una familia muy unida, siempre que han tenido que cambiar de ciudad por el trabajo de él lo han hecho juntos, y nada hacía presagiar que el final sería este. Y mucho menos, que la razón del divorcio haya sido, según la información que se maneja en el programa 'Y ahora Sonsoles', el hecho de que él haya querido prorrogar su contrato con el Manchester City por dos temporadas más, lo que supone dos años más lejos de casa, algo que Cristina no habría querido vivir y habría sido quien tomara la difícil decisión de romper con su matrimonio.

Ahora Pep sigue en Manchester donde continúa como entrenador, Cristina y su hija más pequeña, que aún es menor de edad, en Barcelona, donde llevaba años deseando volver, María en Reino Unido, y Marius, el mediano en Dubai. María estudió moda en Londres y ahora se dedica a ello, trabaja para Victoria Beckham y Helmut Lang, algo que le apasiona pero que quizá es solo una etapa porque tal como decía en la referida entrevista en 'Vanity Fair', ella todavía no tiene del todo claro su camino. De hecho, sigue formándose; este curso se ha matriculado en un Máster en Humanitarismo, Ayuda y Resolución de Conflictos, algo que nada tiene que ver con la moda, pero en lo que también tiene experiencia puesto que son varias las ocasiones en las que ha colaborado con ONG y diferentes causas humanitarias y además de en la Guardiola Sala Fundación, que sea la fundación familiar, un proyecto muy sentimental porque se inició en honor de su abuela tras fallecer en la pandemia por la Covid19. Ella, que pasa largas temporadas en Barcelona, cuando está en la ciudad Condal se dedica más de lleno a esta labor, pero cuando está fuera tampoco lo desatiende porque la presencia en redes de la Fundación depende de ella.

Valentina y Marius

Valentina y Marius son los otros dos hijos de la pareja y el último acaba de darles a todos una gran alegría, ya que ha abierto su cuarta tienda, porque él ha seguido de alguna forma los pasos de su madre, Cristina Serra, que siempre ha estado muy ligada a la moda y que cuenta con dos tiendas de moda. En el caso de él son de zapatos, se llama Newcop y ya tiene cuatro puntos de venta, dos de ellos en España en Madrid y Barcelona y dos internaciones, el primero en Francia y el que ha abierto esta semana en Dubái.

No obstante, la cara visible de la familia es María, pues acumula más de un millón de seguidores con los que comparte gran parte de su día a día, sus looks, sus viajes, sus compras… y a veces su familia. Sus hermanos son quienes más protagonismo tienen, pero lo cierto es que ocupan la cuota más pequeña, no es habitual que hable de su familia, quizá porque forma parte de su esfera más personal o quizá por deseo de ellos mismos de no ser expuestos, sea como fuere, lo cierto es que ella triunfa en redes.