María Casado abandona el plató de 'Informativos Telecinco' tras sufrir un atragantamiento La presentadora que fue sustituida por su compañera Carmen Corazzini, volvió recuperada al plató cinco minutos después

El Norte Martes, 23 de septiembre 2025, 10:59

María Casado ha sufrido un pequeño 'accidente', en pleno directo, durante la emisión de Informativos Telecinco, al atragantarse. De esta manera, su compañera Carmen Corazzini ha tenido que sustituirla durante cinco minutos hasta que la presentadora principal ha podido volver a entrar a plató.

Casado se encontraba informado sobre los incendios forestales que continúan activos en distintos puntos del país. Con las imágenes de recurso en pantalla, la periodista estaba locutando: «Son dos en Galicia, en Lugo y Ourense, tres en Extremadura, en la provincia de Cáceres...». Fue en ese momento cuando la voz le empezó a temblar y, acto seguido, comenzó a toser repetidamente.

Tras unos segundos de imágenes de archivo en pantalla, se escuchó la voz de Corazzini, que retomó la narración de su compañera sin hacer ningún tipo de comentario sobre lo ocurrido. No obstante, durante un momento hubo cierta descoordinación, pues mientras que la periodista trataba otra noticia, realización seguía mostrando imágenes de los fuegos.

Casado estuvo ausente durante aproximadamente cinco minutos, después volvió a plató, muy seria y la voz aún algo tomada y, sin hacer alusión a lo ocurrido, continuó con su trabajo.

En redes sociales se ha comentado la profesionalidad de la presentadora de los fines de semana en Telecinco y se ha aplaudido la capacidad de adaptación e improvisación de Corazzini, que rescató a su compañera y garantizó la continuidad de la emisión.