Mar Flores, en una imagen de archivo. EFE

Mar Flores fotografiada en Ibiza con un nuevo acompañante

En la instantánea aparece la suegra de Alejandra Rubio en bikini junto a su amigo, Nicolás Gorrochano

El Norte

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:42

Mar Flores durante sus últimos días de vacaciones en Ibiza ha sido fotografiada con un misterioso acompañante. «Incluso hay algún beso. Hace más de una década que no vemos a Mar Flores en una actitud cariñosa con un hombre», han asegurado este martes desde TardeAR. Tras estos comentarios hoy, miércoles 3 de septiembre, los dos aparecen en la portada de 'Lecturas'.

En la instantánea aparece la suegra de Alejandra Rubio en bikini acompañada de su amigo. El hombre con el que Mar pasa tiempo tras su ruptura con Elías Sacal es Nicolás Gorrochano, un «atractivo empresario» de 42 años y de origen belga con el que la ex de Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo tiene «una relación muy cercana». Según se ha adelantado, entre ellos hay besos, abrazos y gestos de complicidad dentro del agua.

Esta no ha sido la primera vez que Mar ha sido fotografiada con Nicolás Gorrochano. El pasado verano, ya fue vista con este empresario en un chiringuito de Ibiza. Tras los rumores que apuntaban hacia una posible relación entre ambos, la modelo se pronunció en sus redes sociales. «Para los paparazzis que están haciendo fotos ahora en la playa: es un amigo, no es mi novio. Por favor, dejad de saltaros semáforos cruzándoos con el coche. Voy con mis hijos. Gracias», escribió en aquella ocasión.

