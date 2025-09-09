Mar Flores descubre uno de sus secretos en 'El Hormiguero' La empresaria acudió al programa de Antena 3 para presentar el libro de sus memorias, 'Mar en calma', y descubrir cosas que no sabe ni su propio hijo

En la prensa más social, las miradas se centraron ayer en la presencia de Mar Flores al programa de Pablo Motos. En 'El Hormiguero', la modelo se presentó dispuesta a hablar de su nuevo libro de memorias, 'Mar en calma', y a narrar episodios de su vida que hasta ahora eran desconocidos hasta para su propio hijo, Carlo.

El libro, posiblemente, no dejará indiferente a nadie. Tranquila, serena, de blanco impoluto y sintiéndose «fuerte», Flores hizo un repaso a su vida personal y a su trayectoria profesional. La consuegra de Terelu Campos ha hecho hincapié en su faceta como madre y ha desvelado uno de los episodios más terribles de su vida y también más desconocidos incluso para su hijo mayor, como ella misma ha confesado. «Creo que Carlo hijo no lo sabe», ha dicho sin que le temblara la voz al contar que fue el día que su exmarido y padre de su hijo, se lo llevó de la guardería.

Motos quiso saber cómo recordaba aquel día, a lo que Mar respondió: «Fue un día complicado, duro. Un día fue a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia», ha dicho antes de asegurar que «sabía que no iba a ser cosa de un fin de semana» y de recordar precisamente que la ausencia del niño duró «semanas, meses».

Ese terrible sufrimiento acabó gracias a la ayuda de Fernando Fernández Tapias, quien llegó a ser su pareja, y de Alessandro Lequio, con quien tuvo un affaire. El empresario fue el primero que le tendió la mano y el segundo fue quien le dio la pista definitiva para encontrarlo. Y eso, Mar Flores, no lo ha olvidado. Por eso ha tenido un reconocimiento especial para ambos: «Hay dos hombres en mi vida a quien le doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo cuando yo no lo tenía. Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias».