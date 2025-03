Manuel se queja de lo poco que pagan en 'La Isla de las Tentaciones'

El Norte Miércoles, 19 de marzo 2025, 16:54 Comenta Compartir

Manuel González, extentador de 'La Isla de las Tentaciones 8' y participante de muchos otros realities, ha desvelado la cifra que cobró al entrar por primera vez al reality de República Dominicana junto a su ahora expareja, Lucía. El andaluz ha desvelado en una entrevista con Batmowli, el canal de YouTube en el que se realizan entrevistas en coche, algún que otro detalle relevante del exitoso programa de parejas y tentadores de Telecinco.

«Tú fliparías», comenzó diciendo para sorpresa de Batmowli, quien le preguntó si ganaba cerca de 1000 euros al mes en el programa. «Yo me fui una semana antes porque tuve una hoguera de confrontación. 760 euros cobré», confesó, sorprendiendo al entrevistador. «Reventé mi relación, me expuse a España entera, por 760 euros», decía el exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones', quien asegura que no llegó a cobrar 1000 euros, que sería el sueldo de un mes, porque se marchó una semana antes.

Una ridícula cantidad que sin embargo le sirvió para tener una gran oportunidad, porque tras su exitoso paso por el reality de Telecinco «no te voy a mentir, gracias a 'La Isla de las Tentaciones' he ganado mucho dinero», aseguraba. Un salto al estrellato que le llegó en el mes de diciembre de 2021 cuando llegó a embolsarse cerca de 15.000 euros en 30 días al hacer unos 17 bolos: «Lo que pasa es que yo he ganado mucho después de 'La Isla de las Tentaciones'. Estoy super agradecido. He hecho muchísimas colaboraciones y llevo cinco años haciendo bolos», confesaba el andaluz.

Otras confesiones

Sin embargo, Manuel no ha sido el único participante de 'La Isla de las Tentaciones' que ha desvelado esta cantidad. Fue en el podcast 'La escalera Roja', donde Josué Bernal, participante de la cuarta temporada de 'La Isla de las Tentaciones', que entró como pareja de Zoe Bayona, confesó que cobró la mísera cantidad de «700 euros de mierda».

Pero, esta no fue la única revelación de Manuel en esta entrevista. El extentador respondió sinceramente también a la pregunta de Batmowli sobre si «hay falsedad en 'La Isla de las Tentaciones'»: «Hay gente que cuando se enciende el pilotito rojo son de una manera y cuando se apaga son de otra manera. Para mí no son gente de fiar. Yo soy el mismo con cámara encendida que apagada, porque soy así, pero hay gente que por quedar bien o intentar dar una imagen que no es, actúa de una manera completamente diferente».