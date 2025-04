Makoke protagoniza un tórrido encuentro con su novio en 'Supervivientes' La ex de Kiko Matamoros reconocía durante su paso por 'el puente de las emociones' que «se ha vendido una imagen mía que no era, fría calculadora, interesada... no me he sentido querida por el público, me he sentido vapuleada muchas veces»

Makoke ha sido la última concursante en enfrentarse al puente de las emociones en 'Supervivientes' y tras superar la emotiva prueba recibía la visita de su novio Gonzalo. Con antifaz y gafas incluidas para no descubrir la visita sorpresa que le esperaba, Makoke se enfrentaba a la palabra 'infancia' en el puente de las emociones. «Por tener una infancia tan feliz tuve los cimientos fuertes para afrontar todo lo que me vino después», comenzaba reconociendo Makoke agradeciendo este trabajo a sus padres. «Las quiero a todas muchísimo pero a ellas no les gusta nada este mundo, somos una piña, no hemos tenido ni un solo problema entre las seis», comentaba sobre la relación que mantiene con sus cinco hermanas mayores.

«Se ha vendido una imagen mía que no era, fría calculadora, interesada... no me he sentido querida por el público, me he sentido vapuleada muchas veces», reconocía Makoke sobre la imagen que la gran mayoría tiene de ella debido a su fama. «Yo la oscuridad la he sentido en varias ocasiones en mi vida, he sentido a veces que no podía salir, que no tenía fuerza», analizaba la concursante recordano algunos de los momentos más complicados de su vida que ha intentado superar con el apoyo de su familia.

«Me siento un poco culpable, mis hijos han tenido que vivir episodios muy feos pero mirarlos a ellos a la cara y ver lo bien que están... hn sido mi motor», dejaba muy claro Makoke sobre lo más importante en su vida en estos momentos además de su pareja para el que tenía unas bonitas palabras. «El amor es la ilusión que siento ahora por vivir, por estar guapa, por vivir la vida... es un amor desde la madurez, yo no lo esperaba me enamoré de él con 53 años, le amo, profundamente», reconocía antes de reencontrarse con su futuro marido.

