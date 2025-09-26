Makoke habla del estado de salud de su nuera La madre de Javier Tudela señaló que Marina Romero se tuvo que someter a una operación y que «todo ha salido bien, pero seguimos en el proceso»

El Norte Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Marina Romero, yerna de Makoke, anunciaba hace unos días que padece una enfermedad de la que no ha dado más detalles. Ahora, ha sido Makoke, la madre de Javier Tudela, su pareja, quien ha dado las últimas informaciones al respecto, durante la presentación de Cabaret en Madrid, donde acudió junto a otros rostros conocidos, como Nerea Rodríguez, que también se paró a hablar con la prensa sobre los rumores de relación con el Miguel Ángel Silvestre.

«Ahí estamos, ahí estamos. En proceso. Ha habido una operación, todo ha salido bien, pero seguimos en el proceso», apuntó Makoke en una primera instancia. «Todavía no está todo como tenía que estar, pero bueno, ahí seguimos», prosiguió la colaboradora de Fiesta con sus declaraciones, y apuntó que no saben «nada más» del diagnóstico.

«Son gente joven. Hay que cruzar los dedos. Tenemos la mejor predisposición. Hay que ser positivos, la operación ha salido muy bien», concluyó Makoke sobre el problema de salud de su nuera.

Temas

Miguel Ángel Silvestre