La madre de Anabel Pantoja destaca en las redes sociales lo feliz que le hace su «princesa»

El Norte Martes, 4 de marzo 2025, 13:54 Comenta Compartir

La madre de Anabel Pantoja reaparece en redes sociales para destacar lo feliz que le hace su «princesa»

Está siendo uno de los pilares de la familia para mantener arriba el estado de ánimo en momentos tan difíciles

Anabel Pantoja, desde que se inició el conflicto que rodeó el ingreso de su hija en el Hospital Materno Infantil de Gran Canarias en el mes enero, ha decidido refugiarse en su familia para pasar esos difíciles momentos- Sin duda alguna, uno de sus grandes apoyos de siempre ha sido si madre, Merchi, quien ha reaparecido en las redes sociales para enviar un mensaje a su hija y su nieta. «Mi princesa», ha calificado a la pequeña.

Hace dos semanas que Anabel Pantoja y David Rodríguez hicieron las maletas y cogieron a su hija para hacer el primer viaje en familia. Han pasado estos días entre Sevilla y Córdoba, e incluso han recibido la visita de Kiko Rivera, quien la pasada semana se congratulaba de ver por primera vez al bebé.

Pero sin duda el gran apoyo de la influencer ha sido Merchi, su madre. Ella estuvo en Gran Canaria apoyando a la pareja cuando la niña estaba ingresada y ahora continua arrimando el hombro para mantener lo más elevado posible el estado de ánimo mientras se prepara la defensa legal por la investigación de presuntos malos tratos a la pequeña. «Gracias por ese equipazo y ese apoyo infinito», escribía recientemente Anabel Pantoja.

Merchi y su «princesa»

A pesar de ser la cara más visible de la familia en muchos momentos, Merchi siempre ha adoptado un perfil bajo, aunque ahora no ha querido perder la oportunidad de exponer en público, vía redes, su amor infinito por su nieta. «Mi princesa me ha dado vida estos días y he podido disfrutar de ella y cumplir todo lo que prometimos, y aún nos queda algunas visitas más», escribía Merchi en su cuenta de Instagram sin poder ocultar todas las emociones que siente cuando tiene a la pequeña entre sus brazos.

Además de su reencuentro con Kiko Rivera e Irene Rosales, y también con Isa Pantoja en otro momento por separado, la familia ha podido pasear por el puente de Triana, ha acudido a una feria próxima a su casa y juntos han disfrutado de los encantos del bebé.

Mientras, Anabel Pantoja y Merchi han cumplido con su visita a su Cristo. La influencer elegía a El Cautivo mientras que su madre se llevaba a la niña a ver al Cristo del Gran Poder. «Te debo tanto...», escribía la madre de la influencer junto a una imagen en la que se presenta frente al altar con su nieta en brazos.

Anabel Pantoja ya ha regresado a la isla, aunque ha anunciado que regresará a Sevilla muy pronto, pues su intención es pasar la Semana Santa en la capital andaluza junto a Merchi. «Gracias Andalucía, hogar, familia, amigos sois para siempre», escribía Anabel Pantoja antes de regresar a Gran Canaria.

Ahora, a ver lo que depara el destino judicial. La jueza encargada de la instrucción del caso ya tiene todas las pruebas y testimonios en su poder y parece que su decisión es inminente: archivo del caso o apertura de juicio. No hay más.