Luitingo: «Que nadie se lo tome a mal» El finalista de 'Gran Hermano VIP' ha aclarado un asunto que le afecta desde hace tiempo en el plano laboral

El Norte Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:07 Comenta Compartir

Luitingo ha emitido un comunicado en vídeo para hacer una aclaración que le afecta en lo laboral. El de Triana, desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra, ha presumido de centrarse únicamente en su carrera como artista, que comenzó a despegar antes de su paso por 'GH VIP 8' por ser el cantante de 'Chico perfecto', el tema principal de la película 'Operación Camarón'.

En Instagram ha ido compartiendo los conciertos que ha ido dando este verano en la costa andaluza y ahora ha querido aclarar que no tiene ningún contrato con ningún discográfica ni productor musical, sino que es él quien se gestiona su carrera, con la única ayuda de su padre, el también artista Sele Romero, conocido como Sele de Triana.

El artista ha hecho esta aclaración porque considera que le está perjudicando que haya quien sí crea que tiene algún vínculo laboral con alguna discográfica: «He llegado a perder proyectos muy interesantes, ya que hay representantes que creían que pertenecía a algún tipo de compañía. Hoy por hoy, soy artista libre e independiente, mañana Dios dirá».

Tras esta aclaración, el que fuera concursante de 'GH VIP' ha revelado que está abierto a escuchar ofertas en el terreno profesional y ha subrayado que da esta información «con toda la buena fe del mundo» y no porque haya «pasado nada malo», sino porque no quiere perder más contratos: «Espero que nadie se lo tome a mal porque ya lo digo que lo hago con toda la bondad del mundo y toda la profesionalidad que se pueda tener. Espero que quede claro y me entendáis. Un abrazo enorme, seguimos luchando y viva la música».

Temas

Instagram