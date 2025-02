Lucas, de Andy y Lucas: «¡Me opero la nariz en abril y quien quiera verla tendrá que pagar!»

El Norte Martes, 18 de febrero 2025, 13:01 Comenta Compartir

Andy y Lucas cantaron en directo en el descanso de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre el Unicaja y el Real Madrid. Tras su actuación están cosechando numerosas críticas en redes, algunas especialmente crueles… Para defender lo que hicieron, Lucas, uno de los componetnes del grupo, ha hablado en directo con 'Y Ahora Sonsoles'. Estaba esperando para pasar el control del aeropuerto para regresar a la península cuando ha visto que se hablaba de ellos en el programa de Sonsoles Ónega y no ha dudado en llamar.

Lucas ha querido primero pronunciarse sobre la actuación. «En medio de una cancha de baloncesto, con las voces por arriba, la música por abajo, sin ningún tipo de luces, ni pirotecnia… Pues a ver. No se puede comparar con lo que se hace en la Súper Bowl pero estamos súper satisfechos. Yo salí muy contento de allí», ha explicado. «Picha, es que es lo que había. ¿Pero qué c… me estás contando?», se expresaba de manera espontánea al otro lado del teléfono.

Sonsoles Ónega asentía con la cabeza y trataba de animarlo: «Mira, por tres que hablan mal, ni te preocupes». Lo que sí ha llegado al corazón de la presentadora ha sido las nuevas críticas a la nariz del cantante. Este se ha sincerado en el directo e incluso ha 'regalado' una exclusiva a la periodista: «¿Sabéis qué? Pues me opero en abril y el que quiera verme la nariz va a tener que pagar, voy a dar una exclusiva. Ya le he dicho a mi mujer que voy a ir por la calle con una máscara». Ha continuado apuntando, con todo el sentido del humor que se puede tene ren esta situación, que ha pedido al médico «que me deje la nariz más bonita del mundo entero».

Gira espectacular

Ha seguido sacando pecho sobre lo sucedido el 16 de febrero en Las Palmas, esa actuación no exenta de polémica. Ha sentenciado con orgullo que «la gira está siendo espectacular» y «puedo decir que ahora mismo tenemos un show que probablemente sea el mejor que hay en España, con una afinación perfecta».

Por su parte, Carmen Lomana ha aprovechado para animar al cantante y decirle que no se preocupe demasiado. «La gente habla por hablar así que ni caso», le ha dicho. Para despedirse, Sonsoles lo ha invitado a que acuda en abril al plató a enseñar su nueva nariz y le ha dado un consejo: «Cuídate como se merece, que no te pase lo mismo».

Temas

Copa del Rey de baloncesto