Lily Collins y Charlie McDowell estrenan paternidad La actriz de 'Emily in Paris' y el director de cine han respondido a quienes critican el método de gestación subrogada elegido para tener un niño

El Norte Lunes, 3 de febrero 2025

La actriz Lily Collins, popular por la serie 'Emily in Paris', y su marido, el director de cine Charlie McDowell, han dado la bienvenida a su primer bebé, gracias a la gestación subrogada. Ambos compartieron la noticia en las redes sociales en la noche del viernes: «Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell», escribió Lily Collins en un anuncio conjunto en Instagram compartido con su esposo.

La nueva mamá también compartió una foto de la niña, acostada. Una manta con su nombre escrito en oro cubría la cuna. «Las palabras nunca podrán expresar nuestra infinita gratitud para nuestra increíble madre sustituta y por todos los que nos ayudaron en el camino. Os queremos», continuaba el texto transmitido por la actriz en las redes sociales.

Felicitaciones

La pareja se casó en septiembre de 2021 y desde entonces las muestras de amor han sido infinitas. «Nunca quise ser la persona de alguien más de lo que soy para ti, y ahora puedo ser tu esposa», fue el texto adjuntado por la actriz a una foto de la pareja besándose en el altar. «El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente en el uno del otro para siempre. Te amo más allá hasta la luna ida y vuelta», añadió.

Charlie McDowell también compartió la noticia en Instagram: «Me casé con la persona más generosa, atenta y hermosa que he conocido. Te amo». Y ella respondió en pleno festival del azúcar: «Estoy muy emocionada de ser tu ESPOSA».

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de felicitaciones por parte de los seguidores de la pareja, incluyendo los mensajes de rostros conocidos como Katherine Langford, Sofia Richie, Riley Keough o Amanda Seyfried, entre muchos otros.

Gestación subrogada

El marido de la actriz ha querido agradecer tantas muestras de apoyo al tiempo que se defendía de las críticas por haber optado por la gestación subrogada, un debate que vuelve a aparecer cada vez que ocurre en caso.

«Muchas gracias por todos los mensajes amables, estamos encantados. En cuanto a los comentarios poco amables sobre la gestación subrogada: está bien no ser un experto y no saber por qué alguien puede necesitar un vientre de alquiler para tener un hijo, está bien no conocer los motivos que tiene una madre de alquiler y está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que respecta a una preciosa niña que ha traído mucho amor a la vida de la gente. Eso es todo por ahora», resumía.

Lily Collins y Charlie McDowell, hijo de la actriz Mary Steenburgen y el actor Malcolm McDowell, comenzaron a salir en 2019 e hicieron oficial la relación a través de Instagram en agosto de ese año, cuando la actriz compartió algunas instantáneas de los dos en Francia mientras filmaban 'Emily en París' para Netflix.

Ella anunció su compromiso en septiembre de 2020 en Instagram. «Te he estado esperando toda la vida y no veo la hora de pasar nuestra vida juntos...», escribió junto a dos fotos que ilustraban la propuesta de una vida juntos. El anillo de Lily Collins (un diamante de talla rosa con engaste en bisel y una fina banda de oro) es único, según confirmó un representante de Irene Neuwirth, creadora de la valiosa pieza.