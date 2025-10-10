El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gene Simmons, bajista de Kiss. EFE

La leyenda de Kiss, Gene Simmons, ingresado tras sufrir un accidente de coche

El cantante, de 76 años, fue hospitalizado después de sufrir un desmayo mientras conducía su coche por Malibú

El Norte

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:09

El legendario bajista de Kiss, Gene Simmons, fue hospitalizado este martes en California tras chocar su vehículo contra un automóvil estacionado en Malibú, según informaron medios estadounidenses. Las primeras informaciones apuntan a que el músico habría perdido el conocimiento mientras conducía por la Pacific Coast Highway, una de las carreteras más transitadas del estado. Simmons fue trasladado a un hospital cercano, donde permaneció bajo observación médica unas horas.

Su esposa, Shannon Tweed, explicó a la prensa que el accidente podría estar relacionado con un reciente cambio en la medicación del artista. «Gene está bien, solo fue un susto. Los médicos creen que su cuerpo reaccionó a un nuevo tratamiento. Ya está descansando en casa», aseguró Tweed en declaraciones recogidas por People. Simmons, de 76 años, agradeció en redes sociales el apoyo de sus fans y dejó claro que seguirá cuidándose para evitar nuevos sustos. «Gracias por los mensajes. Estoy bien. Nos vemos pronto», escribió el músico.

El incidente llega en medio de una etapa activa para el bajista, quien había anunciado recientemente su participación en 'Kiss Army Storms Vegas', una serie de eventos especiales en Las Vegas que celebran la historia del grupo. Por ahora, no se ha confirmado si el accidente modificará su calendario de apariciones públicas o compromisos musicales.

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Compañeros de profesión también enviaron palabras de ánimo, destacando el papel de Simmons como una figura fundamental en la historia del rock y un símbolo de perseverancia.

