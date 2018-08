Leticia Sabater muestra la vajilla que le regaló Francisco Franco Leticia Sabater en el plató de 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La cantante ha enseñado todos los rincones de su casa a las cámaras de 'Sábado Deluxe' EL NORTE Lunes, 20 agosto 2018, 12:33

Leticia Sabater ha podido amasar una buena fortuna gracias a los más de 30 años que lleva en el mundo del espectáculo. A sus ganancias como artista habría añadido una nueva fuente de ingresos como arrendataria de su propia casa. Para confirmar esta nueva faceta de la catalana, 'Sábado Deluxe' se acercó hasta la urbanización para grabar imágenes de la vivienda.

Sabater comentó que ella fue la primera famosa en instalarse en esta urbanización a las afueras de Madrid, pero que después han llegado otras como Paula Echevarría. La vivienda de la cantante dispone de un gran jardín, una gran terraza y piscina. La decoración apunta hacia un tono clásico con una suit presidencial con televisión de plasma, sábanas del hilo donde además en los cajones se pueden encontrar los mejores picardías de la artista. En el salón comedor podemos ver en una vitrina una vajilla que le regaló el mismísimo Francisco Franco ('Francis Franco', como le llama cariñosamente Leticia Sabater), con un importante valor económico, según recoge el portal 'Bekia'.

La vajilla que le regaló Francisco Franco a Leticia. / Telecinco

Leticia mostró a las cámaras de Telecinco toda la casa, incluida la habitación donde guarda sus bienes más preciados y sus atrezzo para los espectáculos. A modo de exclusiva ha mostrado un nuevo 'look!' de estilo navideño para interpretar un villancico que será, con toda probabilidad, su próximo éxito.

Durante la entrevista en el plató, Leticia comentó que había recibido más de 40 solicitudes de personas dispuestas a pagar 350 euros por noche, aunque también ha tenido alguna experiencia negativa. Así recordó, que alquiló la casa a unos jóvenes de unos 20 años que decidieron hacer un fiestón que se les fue de las manos teniendo que volver de madrugada a su casa alertada porque una ambulancia se estaba llevando a uno de ellos. Aunque más surrealista, fue la que vivió el pasado 17 de agosto. Una pareja alquiló la casa para pasar un fin de semana romántico, pero la chica no pudo acudir por temas de trabajo y entonces el chico para no perder la noche, invitó a Leticia que aceptó la invitación: «Fue la mejor cita de mi vida», aseguró a los colaboradores.

Pero a la mañana siguiente, Leticia se encontró con un pequeño imprevisto ya que la mariscada a la que fue invitada no le había sentado del todo bien: «Yo no estoy acostumbrada a estos lujos y me provocó una cagalera». Además de recordar que no le sentó bien el marisco dejó claro que antes de entrar al plató sufrió un importante apretón: «He dejado el váter de Telecinco 'fisno'».