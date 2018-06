Leticia Sabater: «Ligaba más antes de operarme» Leticia Sabater en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La cantante ha visitado el plató de 'Sábado Deluxe' donde ha hablado de su vida sentimental y de su nuevo tema 'Tukutú' EL NORTE Lunes, 11 junio 2018, 13:12

Leticia Sabater nos ha preparado, con la próxima llegada del verano, un nuevo éxito musical, y para presentarlo qué mejor escenario que 'Sábado Deluxe'. Pero su visita al programa de Telecinco ha dado mucho más juego. Entre los temas que se han tratado no podía faltar la operación de su ojo. A finales de 2017 la cantante pasaba por el quirófano para corregir su estrabismo en el ojo derecho.

Tras la intervención, no ha parado de trabajar y en abril de este año lanzaba su tema 'Tukutú' en la línea de sus anteriores singles 'La salchipapa' y 'Toma pepinazo'. En cuando al plano sentimental, las cosas no van tan bien, como dice ella misma: «Ligaba más antes de operarme el ojo».

María Patiño ha querido saber algo más sobre su relación con Roberto Corbo, ex de Leticia con quien estuvo saliendo durante cinco años, pero que terminó al desaparecer sin dejar rastro. Días antes de desaparecer, la periodista le había prestado 90.000 euros. Con esta información, los colaboradores de 'Sábado Deluxe' han coincidido en que no era más que 'un jeta' que se aprovechó de ella.Leticia señaló en otras ocasiones que sigue vivo, con otra familia e incluso hijos, según recoge el portal 'Bekia'.

No obstante, Leticia ha señalado que sigue enamorada de él: «Si Bobby apareciese mañana, me casaba con él» y ha añadido: «Que desaparezca un ser querido no tiene nada que ver con una muerte, todo te recuerda a él y tu mente nunca descansa... Cuando llega el momento de dar el paso con alguien, mi mente busca cualquier excusa para no llegar a darlo».