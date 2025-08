Leonor y Sofía, el mejor apoyo para la reina emérita ante la ausencia de su hermana Irene

Pablo Urdangarín habla del papel de sus padres en su carrera deportiva

Más allá de las agendas oficiales, en los últimos años, la Familia Real española ha tenido que hacer frente a diferentes escándalos. El caso Nóos dinamitó la relación entre el rey Felipe y su hermana Cristina, al menos de cara a la galería y no ha sido has su divorcio cuando han vuelto a retomarla públicamente. La separación de la hermana del monarca vino precedida por el escándalo de las fotografías tomadas al vasco junto a su nueva pareja cuando todavía estaba casado con la infanta. En aquel momento, fue Pablo Urdangarín quien se convirtió de manera natural en portavoz de la familia con su «cosas que pasan» y su amplia sonrisa siempre ante la prensa. El joven está muy unido a sus dos progenitores, que son un pilar fundamental en su carrera deportiva. «Mi madre es mi mayor fan», ha dicho, al tiempo que ha precisado que le ayuda también fuera del deporte.

Por su parte, Iñaki, que fue jugador olímpico de balonmano, le ofrece asesoramiento deportivo: «Siempre lo tengo ahí a mi lado, siempre, en cada entreno, cada partido, y me ayuda muchísimo», ha explicado el joven que asume que lo inevitable de las comparaciones: «Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que me comparen, pero entiendo que se haga».