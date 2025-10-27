Lamine Yamal quiere comprar la mansión de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona El futbolista tiene intención de hacerse con la casa que perteneció a la expareja transformarla por completo, según publica 'El País'

El Norte Lunes, 27 de octubre 2025, 12:12

Lamine Yamal podría comprar la mansión que perteneció a Shakira y a Gerard Piqué, según informa el periódico 'El país' y ha confirmado el medio de comunicación 'El periódico'. Al parecer, el futbolista blaugrana estaría negociando para hacerse con la casa que perteneció a la artista colombiana y al exfutbolista y que vendieron hace tan solo unos meses. Desde 'El País' han asegurado que la intención de Lamine Yamal es hacerse con la casa que perteneció a la expareja transformarla por completo. Es decir, el futbolista quiere que la mansión pase de ser una casa familiar a una casa de un deportista de élite.

Esta mansión que la cantante y el futbolista vendían en agosto de 2025 parte de un complejo que adquirieron durante su relación para transformarlo en un gran espacio familiar, fue uno de los hogares más exclusivos de la pareja junto a sus hijos Milan y Sasha y los padres de la cantante. El proyecto, iniciado en 2012 y diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, incluía tres casas interconectadas por grandes jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas impresionantes.

Tras la ruptura y la marcha definitiva de Shakira a Miami, la pareja decidió poner a la venta el complejo de 3.800.000 euros, del cual dos viviendas principales siguen en el mercado por 10,99 millones de euros.

La venta, según confirman medios como 'ABC' y 'La Vanguardia', no fue sido sencilla. La artista se mostraba firme en no rebajar el precio, mientras Piqué presionaba por vender rápidamente para poder instalarse con Clara Chía en una nueva propiedad.

El desacuerdo por el precio, Shakira pedía hasta 12 millones de euros y el exfutbolista aceptaba rebajas que lo situaban entre 6 y 10 millones, volvía a generar tensiones y retrasos en las negociaciones entre la expareja y los posibles compradores. Sin embargo, la cantante colombiana y el futbolista catalán lograban deshacerse del inmueble en agosto de este mismo año.