Lamine Yamal pasa las vacaciones con una influencer 13 años mayor que él

Lamine Yamal, de 17 años, ha disfrutado de unas vacaciones en Italia, aparentemente, en compañía de la influencer Fátima Vásquez, de 30, según ha publicado en sus redes sociales la cuenta 'La Cuernis'. Aunque ninguno de los dos ha compartido imágenes juntos, varias publicaciones en sus respectivas cuentas muestran instantáneas tomadas desde los mismos lugares y con idénticas perspectivas, lo que hicieron saltar todas las alarmas sobre un posible romance. Viajaron en helicóptero y en un exclusivo avión privado, se alojaron en un hotel de lujo con piscina y terraza con vistas a la puesta de sol.

Por su parte, el diario 'La Voz de Galicia' logró comunicarse con la influencer, quien confirmó que conocía a Lamine y reveló que son amigos. «Coincidimos de vacaciones en Italia», explicó Fati, quien también se mostró sorprendida por la repercusión de sus publicaciones. Sobre una posible relación, prefirió mantenerse al margen y resaltó que en el mundo de los influencers «se conocen todos y coinciden en eventos con muchos famosos».

Por su parte, el periodista Javier de Hoyos logró comunicarse con el futbolista, quien le negó categóricamente que mantenga una relación con la creadora de contenido, incluso señala que no fue al viaje solo, sino acompañado de otros compañeros del Barça, motivo por el cual no se descarta que la influencer esté saliendo con otro jugador del equipo culé. «Con Lamine no tiene nada, lo desmentido categóricamente y me ha autorizado para decíroslo», explica De Hoyos.

Hace justo un año, a la joven estrella del FC Barcelona ya se le atribuía un romance con Álex Padilla, una estudiante de Barcelona que triunfaba en TikTok. Tras su ruptura, el joven futbolista fue relacionado con la modelo italiana Anna Gegnoso, de 19 años, con quien fue visto en varias ocasiones.

Por su parte, Fati Vázquez, es una figura muy conocida en el mundo digital. Dejó su trabajo como azafata de vuelo para volcarse en la creación de contenido. En lo sentimental, ha compartido con sus seguidores que lo pasó mal al poner fin a una relación, y que desde entonces no tiene pareja.