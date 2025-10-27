El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lamine Yamal, durante el partido contra el Real Madrid, en el Bernabéu, ayer EP

Lamine Yamal, interesado en la mansión de Shakira y Gerard Piqué

El inmueble está a la venta por 11 millones de euros

Joaquina Dueñas

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:37

Tras sus polémicas declaraciones a Ibai Llanos sobre el clásico disputado el pasado domingo, saldado con victoria para el Real Madrid 2 a 1, Lamine Yamal ha vuelto a ser noticia, esta vez fuera del terreno de juego, por su interés en comprar la casa de Shakira y Gerard Piqué, a la venta por 11 millones de euros. Se trata del inmueble en el que la pareja vivió sus años idílicos, pero también su controvertida ruptura, compuesta por dos residencias, una la que habitaban Shakira y Piqué con sus hijos y otra, hogar de los suegros de la colombiana.

Situada en Esplugues de Llobregat, está cerca de la ciudad deportiva del FC Barcelona. De hecho, en la zona viven otros jugadores del Barça como Alejandro Balde o Ronald Araujo. Construida en una parcela de 3.800 metros cuadrados, cada vivienda supera los 700 metros cuadrados, con piscina exterior e interior, pista de tenis, gimnasio y estudio de grabación, ideal para el joven futbolista, pero también para su actual pareja, la cantante Nicki Nicole.

Tras la separación de Shakira y Piqué, la casa fue protagonista de uno de los temas de la artista, el que lanzó con Bizarrap, convirtiéndose en cuestión de minutos en éxito mundial. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», cantaba la de Barranquillas, que llegó a instalar una bruja en el balcón dirigiendo su mirada a la casa de sus suegros.

El inmueble lleva deshabitado desde abril 2023, cuando Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, se mudaron a Miami y a la venta desde un año antes, poco después de la separación de la pareja.

