Lali Espósito denuncia la 'persecución' que ha sufrido por parte de Milei La cantante y actriz argentina comentó en 'La Revuelta': «Fui centro del 'hate' del mismísimo presidente»

Doble entrevista este martes, 30 de septiembre, en 'La Revuelta'. Primero pasaron por el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía los actores Arón Piper y Fernando Valdivieso, quienes promocionaron 'La tregua', un drama basado en hechos reales sobre soldados españoles encarcelados en un gulag soviético en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y, a continuación David Broncano recibía a la cantante y actriz argentina Lali Espósito.

A propósito de su canción 'Fanático', la invitada le contaba al presentador su sonado enfrentamiento con Javier Milei. «Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, el me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle».

El enfrentamiento de Milei con Lali 🇦🇷



Que esté en juego la libertad de expresión. Qué peligroso. Qué triste. #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/WrFz6OR7We — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

Lali intentó resumir el 'conflicto' que mantiene con el presidente de Argentina: «El tipo gana las primarias, antes de convertirse en presidente. Yo puse un tuit muy concreto que decía 'qué peligroso, qué triste'. A partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales… Calumnias, injurias. Por un rato fui centro del 'hate' del mismísimo presidente».

Broncano alucinó al saber que el propio Javier Milei ha acosado a la cantante en plena televisión pública, cambiándole el nombre por 'depósito'. «Él cree que los artistas opinan porque les pagan o algo así», comentó la invitada. El cómico expresó su pesar por lo que ha tenido que pasar. «Estoy bárbara, quebré pero ahora estoy divina», aseguró ella.

"Maleducada no soy. Opiné como persona, parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta." #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/PK2ZgvcVrk — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

El regalo que le entregó a Broncano era su forma de mofarse de la situación: una foto de él llena de garabatos. «La canción fue mi manera de responder a esta situación pública. En la tapa yo estaba toda pintada y escrachada por las calles, un poco lo que me estaban haciendo». El cartel era una dedicatoria a los 'haters' de Broncano, «hay que saber hacer humor con esas cosas».

A su vez, quiso dejar claro que no se piensa callar, a pesar de las consecuencias. «Maleducada no soy. Opiné como persona, como parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta».