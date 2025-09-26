El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kiko Matamoros, en una imagen de archivo. Europa Press

Kiko Matamoros recuerda su peor época: «Me quitaron mi trabajo, me desahuciaron y se rieron mucho»

El ex superviviente mostró arrepentimiento y pidió perdón a Mar Flores por «deteriminadas actitudes»

El Norte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:56

Kiko Matamoros, emocionado, ha recordado sus recuerdos más dolorosos al hablar de su pasado con Mar Flores, a quien representó durante años. El colaborador confesó este jueves en 'No somos nadie' que aún arrastra las heridas de aquella etapa en la que perdió casi todo.

«Entiendo que Mar diga de mí lo que le dé la gana. Es más, le pido perdón por determinadas actitudes. Estaba lleno de rencor», reconoció, mostrando un lado poco habitual en él: el del arrepentimiento y la vulnerabilidad.

El tertuliano pronunció estas palabras tras escuchar a su hija Laura Matamoros, quien en la presentación de las memorias de su tía rehusó pronunciarse sobre las críticas dirigidas a su padre. Ante esa cautela, Matamoros quiso sincerarse: «Me quitaron mi trabajo, mi forma de ganarme la vida... Las pasé putas, me desahuciaron y se rieron mucho en Tómbola», relató, evocando el momento en que perdió tanto la relación profesional con Flores como la estabilidad personal con Marián Flores.

Todavía emocionado, el televisivo aseguró que ni siquiera su familia conoce toda la historia: «Ni mis hijos saben la verdad, ni quiero que la sepan». Kiko también recordó las controvertidas fotografías de Mar Flores junto a Alessandro Lequio, unas imágenes sobre cuya filtración la exmodelo continúa sospechando de él. «Otra de mis hijas, que no es precisamente Laura, me dijo que el dinero de las fotos nos lo habíamos repartido Carlo y yo», lamentó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  3. 3

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  4. 4

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  5. 5 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  6. 6

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  7. 7 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  8. 8

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  9. 9

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  10. 10 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Kiko Matamoros recuerda su peor época: «Me quitaron mi trabajo, me desahuciaron y se rieron mucho»

Kiko Matamoros recuerda su peor época: «Me quitaron mi trabajo, me desahuciaron y se rieron mucho»