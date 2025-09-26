Kiko Matamoros recuerda su peor época: «Me quitaron mi trabajo, me desahuciaron y se rieron mucho» El ex superviviente mostró arrepentimiento y pidió perdón a Mar Flores por «deteriminadas actitudes»

Kiko Matamoros, emocionado, ha recordado sus recuerdos más dolorosos al hablar de su pasado con Mar Flores, a quien representó durante años. El colaborador confesó este jueves en 'No somos nadie' que aún arrastra las heridas de aquella etapa en la que perdió casi todo.

«Entiendo que Mar diga de mí lo que le dé la gana. Es más, le pido perdón por determinadas actitudes. Estaba lleno de rencor», reconoció, mostrando un lado poco habitual en él: el del arrepentimiento y la vulnerabilidad.

El tertuliano pronunció estas palabras tras escuchar a su hija Laura Matamoros, quien en la presentación de las memorias de su tía rehusó pronunciarse sobre las críticas dirigidas a su padre. Ante esa cautela, Matamoros quiso sincerarse: «Me quitaron mi trabajo, mi forma de ganarme la vida... Las pasé putas, me desahuciaron y se rieron mucho en Tómbola», relató, evocando el momento en que perdió tanto la relación profesional con Flores como la estabilidad personal con Marián Flores.

Todavía emocionado, el televisivo aseguró que ni siquiera su familia conoce toda la historia: «Ni mis hijos saben la verdad, ni quiero que la sepan». Kiko también recordó las controvertidas fotografías de Mar Flores junto a Alessandro Lequio, unas imágenes sobre cuya filtración la exmodelo continúa sospechando de él. «Otra de mis hijas, que no es precisamente Laura, me dijo que el dinero de las fotos nos lo habíamos repartido Carlo y yo», lamentó.

