El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kiko Hernández. Europa Press

Kiko Hernández denuncia públicamente a la Policía Local de Melilla

E l tertuliano ha desvelado que se siente «acosado» por los agentes y que «tienen una trama contra mí»

El Norte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Kiko Hernández ha denunciado, a través de sus redes sociales, y después judicialmente, que se siente «acosado por la Policía Local de Melilla». Según el tertuliano lleva tiempo aguantando esta situación «por la familia, por amor, por respeto, por no hacer daño» y porque pensaba que, «siendo buena persona, todo saldría bien».

Sin embargo, se cansó de esperar y ya no puede más: «Cuando te tocan tanto las narices, algo dentro de ti se rompe. Y ese momento, por desgracia, ha llegado para mí». El tertuliano afirmó que ya no se iba «a callar más» y que iba a hablar «sin miedo, sin filtros y con el corazón en la mano», porque se había cansado «de ser fuerte todo el tiempo».

«Denuncio públicamente, y más tarde lo haré ante los organismos correspondientes, que me siento acosado por la Policía Local de Melilla», sentenció en sus redes sociales y añadió que en breve iba a contar «la trama que tienen contra una persona pública» como él, que vino «por amor a esta ciudad, a promocionarla y generar empleo».

«Vergüenza os tendría que dar y más cuando se entere la ciudad de Melilla», añadió Kiko Hernández, quien vive en Melilla con su marido, Fran Antón, y sus dos hijas, Jimena y Abril, que en enero cumplirán 9 años.

«Vais a alucinar», concluyó. Aun así, todavía no ha revelado por qué se siente acosado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  4. 4

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Kiko Hernández denuncia públicamente a la Policía Local de Melilla

Kiko Hernández denuncia públicamente a la Policía Local de Melilla