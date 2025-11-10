Kiko Hernández denuncia públicamente a la Policía Local de Melilla E l tertuliano ha desvelado que se siente «acosado» por los agentes y que «tienen una trama contra mí»

Kiko Hernández ha denunciado, a través de sus redes sociales, y después judicialmente, que se siente «acosado por la Policía Local de Melilla». Según el tertuliano lleva tiempo aguantando esta situación «por la familia, por amor, por respeto, por no hacer daño» y porque pensaba que, «siendo buena persona, todo saldría bien».

Sin embargo, se cansó de esperar y ya no puede más: «Cuando te tocan tanto las narices, algo dentro de ti se rompe. Y ese momento, por desgracia, ha llegado para mí». El tertuliano afirmó que ya no se iba «a callar más» y que iba a hablar «sin miedo, sin filtros y con el corazón en la mano», porque se había cansado «de ser fuerte todo el tiempo».

«Denuncio públicamente, y más tarde lo haré ante los organismos correspondientes, que me siento acosado por la Policía Local de Melilla», sentenció en sus redes sociales y añadió que en breve iba a contar «la trama que tienen contra una persona pública» como él, que vino «por amor a esta ciudad, a promocionarla y generar empleo».

«Vergüenza os tendría que dar y más cuando se entere la ciudad de Melilla», añadió Kiko Hernández, quien vive en Melilla con su marido, Fran Antón, y sus dos hijas, Jimena y Abril, que en enero cumplirán 9 años.

«Vais a alucinar», concluyó. Aun así, todavía no ha revelado por qué se siente acosado.