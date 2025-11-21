Kevin Spacey atraviesa un complicado momento económico

El Norte Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

El actor Kevin Spacey, en 2023, protagonizó películas como 'American Beauty' o 'La vida de David Gale' y también fue absuelto de los nueve cargos de delitos sexuales por los que había sido demandado en Reino Unido. Cuatro de esos delitos fueron denunciados por (diferentes) hombres (uno de ellos dijo que tenía 14 años cuando fue agredido por el actor) y, en el texto, se incluían también las acusaciones de otras personas que se habían visto obligadas a participar en actos sexuales sin su consentimiento.

Spacey lloró al escuchar «no culpable» nueve veces y declaró que se sentía «honrado por la decisión que el jurado» había tomado en su favor. Pero, su carrera, sin embargo, ya se había visto completamente mermada por el juicio paralelo que se desató en torno a su imagen, siendo fulminantemente despedido de la serie de streaming que estaba rodando en aquel momento, 'House of cards'.

De forma inmediata, el director Ridley Scott también le eliminó de la película 'Todo el dinero del mundo', sustituyéndolo por Christopher Plummer. Desde entonces, tal y como ha declarado ahora en 'The Telegraph', el intérprete no ha conseguido levantar cabeza pues, tras ver con sus propios ojos como las principales productoras cinematográficas le deban la espalda, aún no se ha recuperado del «gasto astronómico» que supuso para él el desarrollo del juicio.

En el momento en que saltó el escándalo, Kevin llevaba 12 años viviendo en Baltimore, Maryland. Pero ahora, según él, no vive en ningún sitio: «Vivo en hoteles, vivo en Airbnbs, voy donde hay trabajo. Literalmente, no tengo hogar, eso es lo que intento explicar», ha declarado en su entrevista, añadiendo que, aunque su situación económica actual «no es buena», nunca llegó a rozar la bancarrota, como dijo en su momento la prensa.

Ahora, alejado de los sets de rodaje, se gana la vida cantando en distintos clubs del mundo donde, aunque los asistentes pagan una cuantiosa entrada para verle, nadie puede creerse que alguien como él, que se dio a conocer como el malvado asesino de 'Seven', esté actuando a apenas unos metros de distancia. Para Spacey, sin embargo, trabajar siempre es algo positivo: «Se supera. De alguna manera extraña, siento que he vuelto al punto de partida, que es ir donde hay trabajo. Todas mis cosas están guardadas en un almacén y espero que, en algún momento, si todo siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme», ha dicho en entrevista en The Telegraph.