Kevin Costner se defiende de las acusaciones de acoso y agresión sexual

Kevin Costner (70 años) se ha visto obligado a defenderse. En medio de la polémica que rodea su película 'Horizon: An American Saga', el protagonista de 'Bailando con lobos' presentó ante el Tribunal Superior de California una moción de desestimación en la que rechaza las acusaciones de acoso y agresión sexual formuladas por la doble de riesgo, Devyn LaBella.

Según la versión de la actriz, durante el rodaje de la segunda entrega de 'Horizon: An American Saga' fue obligada a participar en una escena de «violación violenta, no escrita y no programada», lo que, según sus palabras, le provocó «conmoción, vergüenza y humillación». Además, reforzó dicha acusación con una demanda enmendada en la que detalló haber quedado expuesta e impactada al no haber recibido ningún aviso ni preparación para la secuencia, como recoge ABC.

Costner niega tajantemente la veracidad de esta versión: «Las acusaciones de Devyn contra mí son absolutamente falsas, y es profundamente decepcionante para mí que una mujer que trabajó en nuestra producción afirme que yo o cualquier otro miembro de mi equipo de producción haríamos que uno de los nuestros se sintiera incómodo, y mucho menos sufriera la 'pesadilla' que ella ha inventado», según ha podido recoger el 'Daily Mail'.

«Creo que las afirmaciones de Devyn fueron diseñadas, mediante declaraciones falsas y lenguaje sensacionalista, para dañar mi reputación. Estas acusaciones son tan evidentemente falsas que solo puedo asumir que el propósito era usar este lenguaje sensacionalista para avergonzarme y perjudicarme a mí y a las películas de 'Horizon'», continuó y adelantó que ha presentado una serie de fotografías del rodaje de la escena en cuestión.

El también director describe que la toma estaba «cuidadosamente bloqueada», sin desnudos no contacto físco sexual. «No habría simulación de violación, simulación de sexo, giros, restricciones violentas, desnudez o cualquier tipo de fisicalidad», aseguró.

Costner también presentó un mensaje de texto que LaBella envió a un supervisor tras concluir el rodaje: «¡Gracias por estas maravillosas semanas! ¡Te lo agradezco muchísimo! Aprendí muchísimo y gracias de nuevo. Me alegra mucho que todo saliera como salió. ¡Que tengas un excelente resto del rodaje y sí, hablamos pronto!». Para el equipo legal del actor, esa comunicación demuestra que la doble de riesgo no se sentía incómoda ni humillada en ese momento.

«Una violación imprudente»

La actriz, por su parte, ha defendido que lo que vivió en el set fue «una violación imprudente» de su consentimiento y de las condiciones básicas de seguridad laboral. A través de un comunicado, recogido también el citado medio, aseguró: «Me ordenaron que me acostara y, sin previo aviso ni ensayo, trajeron a otro actor para simular una violación encima de mí. Mi ropa interior quedó expuesta. Después me dejaron sola, abrumada y en shock. Obedecer bajo presión no es consentimiento. El consentimiento no puede darse después de que el daño ya haya comenzado» y añadió que: «Este caso no se trata solo de lo que me pasó. Se trata de un sistema fallido que protege a quienes ostentan el poder y castiga a quienes denuncian. Se trata de exigir un cambio, no solo para mí, sino para todos los que merecen trabajar con seguridad y dignidad».

Por ahora, la decisión está en manos del tribunal californiano, que deberá determinar si la demanda presentada por Devyn LaBella contra Kevin Costner y las productoras de 'Horizon' seguirá adelante o queda desestimada.

