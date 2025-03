Karla Sofía Gascón vuelve a instalarse en el foco de la polémica

El Norte Lunes, 31 de marzo 2025, 12:56 Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón, intérprete que se saltó a la fama por su participación en la película 'Emilia Pérez', por la que recibió la nominación a Mejor Actriz en los Oscar 2025, cayó en desgracia después de que descubriesen unas antiguas publicaciones polémicas en redes sociales en las que se refería a George Floyd, Hitler o la comunidad musulmana. Incluso, había ataques a su compañera Selena Gómez.

Al estallar la polémica, la actriz emitió un comunicado, difundido por Netflix, en el que aseguraba que «como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor». En una entrevista concedida con la CNN , la actriz aseguró que había una campaña contra ella: «He sido juzgada, condenada, sacrificada, crucificada y lapidada sin un juicio y sin opción a defenderme», dijo. Y habló de de manipulación y descontextualización. 

Después de permanecer un tiempo en silencio, manteniéndose en un discreto segundo plano, la intérprete ha vuelto a protagonizar un titular muy polémico. Ayer, domingo 30 de marzo, Karla Sofía colgó un vídeo a través de su perfil de Instagram en el que aparecía visitando las montañas de Picos de Europa. «Hoy me siento como en 'La sociedad de la nieve'. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque -tal y como están las cosas- me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta», dijo. Un comentario que no pasó desapercibido en redes sociales, donde ha sido duramente atacada. Motivo por el que se ha visto obligada a eliminar la publicación y sustituirla por otra que dice: «Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma... Pero, sobre todo, de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra», dirigido a todos sus detractores.

El comentario salido de tono, origen de la polémica:

«Hoy tengo 53 años y estoy tan a gusto y tan feliz. Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni he hecho un comentario para intentar menospreciar a nadie por su color de piel, para ensalzar dictadores, etcétera, etcétera, Pueden manipular, mentir, descontextualizar e inventar lo que gusten. Lo que he hecho toda mi vida es defender a la mujer, a la diversidad sexual y a la igualdad entre todos los seres humanos. He criticado el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo y las guerras. Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas, con el propósito de oscurecer mi luz. No sé cómo no se han dado cuenta de que es imposible. Yo voy a seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina, antifascista, No soy de extrema izquierda ni de extrema derecha. Ni xenófoba, ni antivacunas, ni misógina, ni homofóbica, ni transfóbica», ha añadido.