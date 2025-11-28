Karina pasará, en breve, por el quirófano

El Norte Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

Karina ha anunciado su paso por el quirófano lo que le obligará a estar algún tiempo desaparecida. Un aviso que, nada más lejos de preocupar, ha tratado de ser esperanzador porque confía en la Sanidad Pública y en que «todo saldrá bien».

La cantante y también actriz ha hablado abiertamente del problema que sufre y que este paso ya es inminente porque quiere llegar bien o, en las mejores condiciones posibles, para las fiestas de Navidad. «Queridos, amigos os comento que voy a estar unas semanas sin hacer vídeos, sin comentar cosas, porque me van a hacer una intervención en la Sanidad Pública en mi cadera derecha, que siempre sabéis que vengo de ella quejándome», ha explicado el su último vídeo en redes antes de estar unos días desaparecida por este motivo. Aunque es una intervención que, en principio, no reviste peligro, no deja de ser un motivo de preocupación para la cantante, tal como ha expresado: «Yo estoy confiada y va a salir todo de diez. Os mando muchísimos besos, que os cuidéis mucho».

Sus seguidores no han dejado de enviarle ánimos. «Seguro que va muy bien», «tenemos unos profesionales maravillosos», «en nada estás aquí haciendo vídeos», «Mucha fuerza, Karina», son algunos de los mensajes que ha enviado tras el vídeo que ha compartido.

La exconcursante de 'GH VIP' ya ha avisado que su intención es llegar pisando fuerte en las fiestas: «Hay que estar bien para estas Navidades, que hay que cantar villancicos, tengo que salir con la pandereta y el burrito, las campanas y toda esa serie de cosas», ha señalado la intérprete.