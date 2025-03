Justin Bieber 'calienta' las redes con la publicación de una foto fumando

El Norte Jueves, 6 de marzo 2025, 18:23 Comenta Compartir

Justin Bieber ha publicado varias imágenes en Instagram que han generado reacciones negativas. En ellas se ve al cantante fumando en bong, una pipa que sirve para fumar tabaco, cannabis u otras sustancias mediante filtración por agua.

En las imágenes se ve a Justin Bieber en una bicicleta echando humo de su boca mientras sostiene un bong. Al final de la serie se puede ver al cantante apoyado en la bicicleta mientras la pipa reposa en el suelo con arte. Ante su publicación, las reacciones no se hicieron esperar. Muchas de las críticas recibidas están relacionadas con su papel como padre. Cabe recordar que Justin Bieber y su mujer, Hailey Baldwin, fueron padres de un niño, llamado Jack Blues, el pasado verano.

«Eres un padre primerizo, algo que siempre has querido. Sé un mejor ejemplo para tu hijo», escribía un usuario. Otro más agregó: «Espero que Jack no tenga que estar rodeado de todo este humo. Un niño no se lo merece». Aunque otros seguidores también salieron en su defensa: «¿Por qué os sorprende ver a una celebridad fumar como lo hace el 75% del mundo? Hay literalmente muchísima gente que fuma y obviamente él no lo hace delante de su hijo. Mis padres fumaron durante mi infancia y nunca me enteré hasta que fui mayor y me criaron muy bien. Son sensibles». O también: «Me encanta cuando eres tú mismo».

Regreso a las redes

Justin Bieber ha vuelto a mostrar interés por las redes sociales, de forma que el pasado 25 de febrero compartió un video en Instagram en el que rapea algunas letras, incluidas las palabras «fly high» (volar alto) dos días después de que su representante negara que consumiera drogas en respuesta a las preocupaciones sobre su comportamiento y estilo de vida.

En una declaración publicada en TMZ, un miembro del equipo de Justin y Hailey afirmó que las afirmaciones en relación a un consumo eventual de drogas es falsa y calificó las acusaciones de «agotadoras». Además, dicha fuente agregó que el año pasado había sido «muy transformador» para el cantante «y dio por terminadas varias amistades cercanas y relaciones comerciales que ya no le servían».

Más dudas

Además, su representante dijo que Justin Bieber estaba en pleno proceso de madurez y cambio fundamentado en su total sintonía con su mujer y con su hijo, a quienes «se está entregando en salud y arte». Igualmente, calificaron los rumores sobre su eventual consumo de drogas como «agotadores y lamentables», y agregaron que «a pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida a mantener vivas las narrativas negativas, malintencionadas y dañinas».

Después de recibir críticas por exhibir un rostro lleno de ojeras el mes pasado, TMZ informó que Justin Bieber había estado despierto toda la noche para una sesión de grabación y que estaba cuidando al máximo de su hijo, que tenía dificultades para dormir.