Juanma Castaño la lía en Twitter al decir que los futbolistas no pueden cuidar de sus hijos por la noche «Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos», dijo en la COPE el periodista deportivo EL NORTE Valladolid Jueves, 4 octubre 2018, 12:54

El periodista deportivo Juanma Castaño ha despertado la polémica con sus declaraciones en directo en 'el Partidazo' de la Cope. Castaño se ha referido a que los jugadores de fúbol no pueden levantarse por la noche a cuidar de sus hijos. «El futbolista vive de su descanso. Conozco jugadores que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños».

Sus propios compañeros afearon las palabras del periodista e ironizaron sobre el tema. «Menos mal que no paren. Si parieran, sería dramático», le respondió Tomás Guasch, a lo que añadió: «Vaya charquito». Castaño no parece seguir la connotación humorística que le han dado sus compañeros a sus palabras, y les responde. «No estoy en ningún charco. No me he vuelto loco».

A pesar de las alarmas Castaño tachó a sus compañeros de «demagogos». Los cortes del periodista acabaron convirtiendo la conversación en algo mucho más serio mientras que el resto de tertulianos intentaban que rectificara sus palabras y se diera cuenta de lo erróneo de su afirmación: «Tendrá que descansar un minero, un albañil y un panadero que un futbolista», continúan advirtiéndole los colaboradores. Él lo niega.

Hasta Mónica Marchante enviaba un mensaje a Castaño recordándole que Alejandro Valverde tiene cuatro hijos, y precisa: «Echa para atrás, que la estás cagando». Castaño responde: «Pues no, Mónica. No me echo para atrás».

Para ese entonces Twitter ya ardía con los comentarios de Juanma Castaño que se ha convertido en tema del momento.

Dos minutos y medio de vergonzosa radio deportiva de @juanmacastano: "No se pueden levantar por la noche los futbolistas a cuidar de los hijos". @COPE@partidazocopepic.twitter.com/Gu4q0ihcoi — DumDum (@dumdumpatxeko) 3 de octubre de 2018

Dice Juanma Castaño que los futbolistas no se pueden levantar por la noche para cuidar a sus hijos porque descansar es fundamental para su rendimiento, que como todos sabemos es fundamental para la sostenibilidad y supervivencia de nuestro planeta. — Protestona (@protestona1) 4 de octubre de 2018

Juanma Castaño "un futbolista no puede levantarse por la noche a cuidar a sus hijos" el resto si, léase:

Profesores

Cirujanos

Bomberos

Mineros

Electricistas

Pilotos

....

Mientras el futbolista descanse todo bien. — Si home si (@pablofb44) 4 de octubre de 2018

Dice Juanma Castaño que los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar a sus hijos, que tienen que descansar más que l@s trabajadoes/as que se levantan a las 7 de la mañana para currar 9-12 horas diarias por unos 1000 pavos — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 4 de octubre de 2018