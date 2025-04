Juan Faro, el expolicía 'influencer', rompe su silencio tras pasar 101 días en prisión

El Norte Miércoles, 9 de abril 2025, 11:34 Comenta Compartir

El programa de Cuatro 'Código 10' ha contado en el programa del pasado martes, 8 de abril, con Juan Faro, el expolicía 'influencer' detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales. El pontevedrés es un fenómeno en redes sociales, en donde se inició a partir de 2017 tras pedir una excedencia en el cuerpo de policía. Cuenta con cerca de 500.000 seguidores, que pueden ver su día a día promocionando viviendas de lujo, relojes de marca y coches de alta gama.

Tras años dedicado al mundo empresarial y a la creación de contenido, en diciembre de 2024 le detienen en Sevilla cuando estaba a punto de saltar en paracaídas. Resume que la policía le arrestó de una forma cuestionable y que desconocía por completo lo que iba a suceder después: su entrada en prisión. Juan Faro ha estado en la cárcel 101 días y ha sido puesto en libertad con medidas cautelares.

Por el momento, se le ha retenido su pasaporte, ya que los agentes ven en él riesgo de fuga al tener preparado su traslado fiscal a Dubái. Ahora, ha contado los motivos por los que pudo ser detenido. Está convencido de que detrás del informe policial hay alguna táctica con la que han conseguido «engañar al juez» y decretar su ingreso inmediato en la cárcel. Además, acusa a los que algún día fueron sus compañeros de profesión por la forma en la que fue detenido. Una fuente le llegó a confirmar que era el «cabeza de león» de varios agentes, lo que ha dejado a Nacho Abad alucinado. «Es muy grave lo que dices», reaccionaba.

«Se me detiene por un presunto delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas», insiste en 'Código 10'. El pontevedrés, asegura que no tiene ningún número de teléfono de ningún narcotraficante. Según las pesquisas policiales estuvo reunido con algunos de ellos, lo que hizo saltar las alarmas a los encargados de liderar la investigación de la presunta trama criminal en la que estaba implicado. Se cree que obtenía ingresos del tráfico de drogas que no declaraba, además de ejercer un presunto delito de fraude fiscal al no tributar las papeletas de 10 euros con las que los internautas participaban en sus sorteos de coches de lujo.

Durante los 101 días que Faro pasó en la cárcel, se encontró con pederastas y otro tipo de presos con los que vivió, según dice, un crecimiento personal que «volvería» a experimentar. Sin embargo, reconoce que la incertidumbre de lo que ocurría en el exterior y su reputación le pasaron factura.

