José Fernando Ortega comparte un emotivo mensaje, dos meses después de la muerte de Michu El hijo de José Ortega Cano ha publicado en sus redes sociales una imagen en blanco y negro en el que madre e hija posan sonrientes, acompañado del comentario: «Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día»

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, expareja de José Fernando Ortega Mohedano, falleció a los 33 años enel pasado 7 de julio en su domicilio en Cádiz. Ahora, dos meses después su ex, José Fernando, ha querido rendirle homenaje con una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecen Michu y Rocío, la hija que tenían en común, y en la que el padre hace ver lo mucho que la echan en falta. Junto a una imagen en blanco y negro en el que madre e hija posan sonrientes durante un viaje en autobús, José Fernando escribía: «Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día».

La noticia del fallecimiento de Michu provocó consternación en el entorno de la familia Ortega Mohedano. Varios miembros del clan se desplazaron para acompañar a la familia de Michu y a la menor tras el trágico suceso y estuvieron en la despedida de Michu en Arcos de la Frontera. Días después de la muerte, José Fernando, que siempre le mostró cariño a su ex, publicó en sus redes una carta emotiva de despedida dirigida a Michu, en la que le decía: «Nunca olvidaré el gran amor hacia tu hija y hacia mí. Nosotros jamás olvidaremos tus cariños , tus recuerdos y tus sueños». «Ahora descansa en paz y con tu alma celestial: brilla como nunca», se despedía de ella.